告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

記者阮巧雯／綜合報導

雖說「男追女隔座山，女追男隔層紗」，現在也越來越多女生喜歡主動出擊，而且成功率都很高，但面對不同個性和喜好的男生，有時候也是傷透腦筋，唐綺陽就在節目《女人我最大》告訴大家，該如何成功擄獲12星座男。

第一個講到在開創宮的巨蟹座、牡羊座、天秤座，還有摩羯座，唐綺陽表示這個宮的星座總是給人曖昧的感覺，溫控器就在他們手裡，跟這組人「訂契約」很重要講清楚說明白。對顧家的巨蟹座來說，他們喜歡重視家庭又孝順，家人朋友認可就對了，就怕巨蟹不把妳帶去見家人。

▲唐綺陽表示開創宮的人沒有告白前都不算。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

請繼續往下閱讀...

牡羊男則是喜歡身材好外表也搶眼，能獨立，私下又溫婉配合的另一半。而有最多帥哥美女星座之稱的天秤座，不出乎意料的喜歡顏值高也要明事理，還要是「人人皆稱讚卻只愛我一人」的女生，而勤奮努力的摩羯座也認為「認真工作女人最美，喜歡成熟大器做事幹練的女生」。

▲綠茶表示身邊牡羊座的男生朋友真的都喜歡大胸部的女生。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

再來是在固定宮的金牛、獅子、天蠍，和水瓶，這個宮是「好惡非常分明，一定要合眼緣」。金牛男喜歡外貌和品味都夠優秀，又保有女孩氣質的女生，而且越單純越好，要保有年輕氣息不要太社會化。獅子男認為眾人驚艷之女最有魅力，而享受征服感的他們喜歡大家都崇拜這個女生，但她只崇拜我一人。

▲固定宮的星座自戀時會認為另一半要夠好才配得上自己。（（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

常常被認為腹黑的天蠍男則喜歡天使臉孔、個性包容的女生，因為很明確知道自己的一些缺點，所以另一半一定要懂得照顧且包容。但天蠍男也很重視顏值，只要看得賞心悅目，妳犯再多錯，都可以被原諒。而本身就很獨立特行的水瓶座，同樣也喜歡特別的女孩，喜歡敢挑戰傳統和與眾不同，更希望能與另一半有聊不完的天，是永遠的朋友。

▲獨立特行的水瓶男也喜歡跟自己一樣非於常人且特別的女生。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

最後是變動宮的射手、處女、雙魚，和雙子，愛好自由的射手喜歡個性獨立自主，但又不會過分干預的女生，他們需要一個知己，因為同為知己才會包容寬恕到不可思議，因此一但射手認定你們很合，他們就會很安定。走「糟糠之妻」路線的雙魚男喜歡個性單純善良，又了解及可以幫助自己的女生，因為雙魚是一個有點自憐的星座，總是會有「這宇宙誰懂我」的想法，因此如果女生在雙魚男落難或感到孤獨時能給與鼓勵和幫助，他們會永遠記得。

▲難搞的處女座覺得妳不符合標準時，妳就會出局。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

▼唐綺陽傳授擄獲12星座男秘笈。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）