20歲小爸媽！　小孩剛滿月「帶去吃燒烤+夜唱」…她傻眼：在寶寶耳邊唱嗨歌

記者阮巧雯／綜合報導

社會大眾大部分都會認為20出頭的年輕小爸爸小媽媽，無論心智年齡及最經濟狀況，都不太適合當父母親，電視節目《叫我神隊友》邀請到了20歲及30出頭的年輕爸爸們討論，到底該不該年紀輕輕就當爸。

藝人楊皓如覺得20歲年輕爸媽玩性仍在，分享身邊有20出頭年輕父母，小孩才剛滿月就帶出門一起吃油煙味較濃的燒烤和麻辣鍋，後來更是帶去續攤夜唱，表示小孩聽覺非常脆弱，傻眼道:「他小孩睡在椅子上，還在他（小孩）耳邊唱戀愛ing。」

▲楊皓如看到20出頭年輕爸媽帶著小孩吃燒烤火鍋還夜唱覺得太扯。（圖／翻攝自叫我神隊友YouTube）

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而節目現場也邀請身為知名藝人張菲兒媳婦的翁馨儀，雖然她20歲就懷孕了，但當時老公張少懷已經32歲，也有穩定工作和一些存款，相對地有較多時間一起照顧及陪伴小孩成長。更表示與老公一直到現在都是雙薪家庭，雖然公公是鼎鼎有名的張菲，但其實都沒有向公公開口過，一直都是夫妻倆獨立賺錢養家。

▲翁馨儀表示一路走來都是與老公靠著自己打拼而非靠公公張菲。（圖／翻攝自叫我神隊友YouTube）

▲藝人張菲兒媳翁馨儀與老公年紀輕輕就育有一女一子非常幸福。（圖／翻攝自翁馨儀IG）

而社會大眾大部份也覺得，20出頭年輕爸媽經濟基礎較不穩定，可能有時還要靠自己的父母親金援支助，但現場不少大學時女朋友就懷孕的年輕爸爸們表示，知道自己當爸後，都馬上開始身兼多個工作，賺錢養家。其中27歲的年輕爸爸傑理說，當年還在讀大學的他一得知老婆懷孕，直接休學開始找工作，一路打拼到現在也與老婆開了間服飾店。

▲年輕爸爸傑理現在與老婆一路辛苦走過現在經營服飾店過著穩定生活。（圖／翻攝自叫我神隊友YouTube）

▼電視《叫我神隊友》中陳建州與多位年輕爸爸討論年紀這麼小可以成為父母親嗎。影片來源：叫我神隊友YouTube，如被移除請見諒。