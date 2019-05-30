關鍵開幹／小蜜桃豪門夢碎 爆10億富商夫欠債？

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「小蜜桃姐姐」朱安禹閃嫁身價10億的大陸富商李慎言，甜蜜完婚之後，擁有一子一女的她淡出演藝圈，老公曾幫她開親子餐廳，寵妻十足，近來週刊爆出李慎言財務出狀況，傳出造成夫妻倆關係生變。5月31日下午1點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人粘嫦鈺、資深媒體人謝國安、資深媒體人黃敬平一起來探討。

根據週刊報導，李慎言近來投資頻出狀況，外界一直以為「身價10億」的他，私下並沒想像中的意氣風發，尤其他在中國大陸上海投資的日本高級餐廳，更因貸款人民幣500萬元未還，遭北京銀行上海分行催繳，再加上人民幣100萬元賠償金，李慎言共欠下人民幣600萬元（約新台幣2,700萬元）。

對此，朱安禹事後回應「和老公感情很好」，駁婚變傳聞並喊話，「老公沒失蹤」。而李慎言也發聲明澄清沒有「人間蒸發」，夫妻感情穩定，欠下2700萬元台幣的債務也都已解決完畢。資深媒體人謝國安也提到，演藝圈有些女星當年風光嫁豪門，不過患難夫妻見真情，就如徐若瑄和劉濤，不離不棄復出演藝圈代夫償還數億債務。

而俄羅斯奧焦爾斯克在1996年時，一名老奶奶塔瑪拉在住家附近發現一個「侏儒小矮人」，並將她帶回家養。由於詭異的外型，許多人推測這是「外星人」，並在小矮人死後，以外星生物角度進行研究。近日俄國小組研究結果出爐，成功揭開矮人的真實身分。

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▲關鍵開幹節目來賓及主持人。（圖／記者劉芷妤攝）

此外，有沒有想過，未來某一天當你的車在路上拋錨時，前來拯救你的不是拖車＋大漢，而是體型與中大型犬相仿、身手敏捷的 10 隻機器犬？從波士頓動力（Boston Dynamics）這次的影片看到，10具SpotMini串在一起，可以拖動1輛大卡車，未來運用在拖車救援或協助活動擺設等，不僅可以減少人力支出，同時也可以降低危險。

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關於《關鍵開幹》

《ETtoday新聞雲》關鍵開幹以即時多元的雲端直播科技播出，分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，並邀請焦點人物、專家學者、市井小民等火線人物，作伙在雲端開幹。

「關鍵熱搜」這單元為你(妳)蒐羅全台各地的驚奇人物，如前黑澀會美眉薔薔、八仙塵爆火吻人魚蔣欣宸、德台泰拳正妹陳無憂等，熱搜人物前來雲端近距離線上互動；在「奇聞異事」單元中，網羅世界各地的稀奇古怪，讓你(妳)上知天文下知地理皆通曉；「歷史謎團」不只是講古，而是解謎古今中外的歷史疑雲，和你(妳)從遠古談到現代文明進步；「奇案追蹤」搜集社會離奇案件，跟著幹哥找線索破奇案；最後將生活趣味、好玩新知帶在「幹哥推推」這單元大推給你(妳)。

《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。