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Lulu掀裙子裝麥克風　朴寶劍路過目睹「台灣名產」

記者許逸群／台北報導

藝人Lulu新節目《我愛偶像Lulu Land》今（30日）舉辦改版記者會，她感謝節目替她圓夢專訪韓星朴寶劍，除分享對方的貼心與溫柔外，也自曝在掀裙裝迷你麥克風時，朴寶劍碰巧經過目睹。Lulu苦笑自嘲：「他直接正面看到台灣名產『蜜大腿』。」

▲▼ 《我愛偶像》主持人公佈&改版記者會-LuLu（黃璐梓茵）。（圖／記者黃克翔攝）

▲LuLu主持新節目，老大哥吳宗憲也叮嚀「別再搞砸了」。（圖／記者黃克翔攝）

Lulu目前已經訪問過的外國藝人包括朴寶劍、南柱赫、登坂廣臣、Apink恩地等，她笑說沒想到這次還真訪問到朴寶劍，讓她差點昏倒，當天還刻意打扮成宋慧喬，她說：「他皮膚好好又親切，當天我目光不看機器，都盯著他看，訪問後他還將我叫到小房間裡，送我一張他親手寫的小卡片。」

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記者會現場邀請到首集來賓炎亞綸，他與Lulu在節目的單元中擔任婚禮歌手，不僅為追星族圓夢，也讓新人留下滿滿感動。不過提到有無婚頭，兩人則都表示沒有太多想法。炎亞綸表示，結婚得負的責任相當大，一旁的Lulu也笑說：「莫急、莫慌、莫害怕。」

▲▼《我愛偶像》主持人公佈&改版記者會-LuLu（黃璐梓茵,炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼炎亞綸是 《我愛偶像》改版後首集來賓。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《我愛偶像》主持人公佈&改版記者會-LuLu（黃璐梓茵,炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）

另外，提到韓星蘇志燮日前認愛，與曾訪問過他的女主播熱戀中。Lulu笑稱，「我專訪過他兩次，為什麼別人的專訪都可以擦出愛火？」有趣的是，Lulu還被網友虧「都給妳兩次機會了還不把握」。

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

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lulu, 我愛偶像, 朴寶劍

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