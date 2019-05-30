Lulu唱完《情歌》　梁靜茹被要求唱《腿之歌》笑瘋！

記者關韶文／台北報導

「情歌天后」梁靜茹睽違七年推出全新專輯《我好嗎？－太陽如常升起》，新專輯甫推出就在KKBOX上奪得「三冠王」佳績，分別在「華語新歌即時榜」、「華語新歌日榜」、「華語新歌週榜」位居第一！

KKBOX速爆音樂台中，從中午12:00到凌晨00:00皆是梁靜茹的音樂單元，從影劇特調、到下午茶適合聽的音樂、靜茹聊朋友、靜茹哼情歌以及晚餐時光等，其中「靜茹聊朋友」、「靜茹下午茶」、「靜茹陪你吃晚餐」這三個單元更是梁靜茹親自挑選共四小時的歌單來陪伴粉絲們。

而在「靜茹聊朋友」單元中，梁靜茹分別點播了Selina《愛我的每個人》、Hebe《寂寞寂寞就好》、Ella《信愛成癮》、盧廣仲《幾分之幾》、孫燕姿《綠光》、王力宏《落葉歸根》、光良《第一次》以及五月天的《聽不到》，在節目中推薦這群好友們的歌，並分享和他們相處時的趣事。

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▲▼梁靜茹被線上粉絲要求唱Lulu《腿之歌》。（圖／KKBOX提供）

她談起與盧廣仲和在演唱會上的合唱經驗，與回憶起和范范兩人一起在雨中看Coldplay演唱會的感人經歷，另外也提到與孫燕姿同期出道，常一起跑校園，當時非常羨慕燕姿能淡定從容地面對每場表演。

此外，梁靜茹擔任「Lulu明星九點來聊聊」節目來賓，她在節目中與主持人Lulu分享唱情歌的訣竅，並在粉絲要求下合唱《情歌》、《聽不到》、《燕尾蝶》、《勇氣》等四首歌，在空中開啟KTV模式，唱起盧廣仲的《一百種生活》讓粉絲聽得如癡如醉，一小時的節目過程粉絲點歌沒停過，還幽默要求她們合唱《腿之歌》。