許效舜換鋼鐵膝蓋「火化子孫不認錯」　跛腳錄影：已是殘障等級

記者林彥君／台北報導

58歲的許效舜（舜哥）29日錄衛視中文台《瘋神無雙》，這是許效舜左膝關節置換手術後首次錄影，他腳一跛一跛的走進攝影棚，儘管身體有些不適，樂天的他仍不忘搞笑的說：「因為現在兩個膝蓋是用合成金屬包覆起來，過海關檢查可能會『嗶嗶』叫，火化後子孫會看到四片鐵片，不會認錯。」

▲許效舜膝關節手術後進棚錄影。（圖／記者黃克翔攝）

許效舜長期受痛風所苦，在2017年進行右膝關節手術後，在本月14日再進行左膝關節置換手術，共花費100萬元。許效舜透露，在右膝開刀前痛苦指數如果是10分，他的痛有9.9分。

請繼續往下閱讀...

▲許效舜跛腳進攝影棚。（圖／記者黃克翔攝）

許效舜表示，家族有關節炎的遺傳，加上工作過度使用膝蓋，就醫照X光時，軟骨磨掉，關節的接觸面嚴重磨損，「可以領殘障手冊的等級。」在手術後當天就可站立，整隻左腳有點萎縮，目前傷口還有點腫，預計月底可以拆線。

許效舜說在35歲時，因為參加明星公益棒球賽，當時他打到三壘安打，很高興地狂奔到二壘，突然聽到「啪」的一聲，直接跪倒在地上，後來送醫才發現韌帶斷掉，從此沒再跑步，「我常在夢裡夢見我在奔跑，真的很心酸。」

▲許效舜分享膝蓋關節的X光片。（圖／記者林彥君攝）

▲許效舜剛動完膝蓋手術。（圖／記者黃克翔攝）

