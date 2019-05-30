ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許效舜換鋼鐵膝蓋「火化子孫不認錯」　跛腳錄影：已是殘障等級

記者林彥君／台北報導

58歲的許效舜（舜哥）29日錄衛視中文台《瘋神無雙》，這是許效舜左膝關節置換手術後首次錄影，他腳一跛一跛的走進攝影棚，儘管身體有些不適，樂天的他仍不忘搞笑的說：「因為現在兩個膝蓋是用合成金屬包覆起來，過海關檢查可能會『嗶嗶』叫，火化後子孫會看到四片鐵片，不會認錯。」

▲▼衛視中文台《瘋神無雙》主持人許效舜膝關節手術後首錄訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲許效舜膝關節手術後進棚錄影。（圖／記者黃克翔攝）

許效舜長期受痛風所苦，在2017年進行右膝關節手術後，在本月14日再進行左膝關節置換手術，共花費100萬元。許效舜透露，在右膝開刀前痛苦指數如果是10分，他的痛有9.9分。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛視中文台《瘋神無雙》主持人許效舜膝關節手術後首錄訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲許效舜跛腳進攝影棚。（圖／記者黃克翔攝）

許效舜表示，家族有關節炎的遺傳，加上工作過度使用膝蓋，就醫照X光時，軟骨磨掉，關節的接觸面嚴重磨損，「可以領殘障手冊的等級。」在手術後當天就可站立，整隻左腳有點萎縮，目前傷口還有點腫，預計月底可以拆線。

許效舜說在35歲時，因為參加明星公益棒球賽，當時他打到三壘安打，很高興地狂奔到二壘，突然聽到「啪」的一聲，直接跪倒在地上，後來送醫才發現韌帶斷掉，從此沒再跑步，「我常在夢裡夢見我在奔跑，真的很心酸。」

▲▼許效舜。（圖／記者林彥君攝）

▲許效舜分享膝蓋關節的X光片。（圖／記者林彥君攝）

▲▼衛視中文台《瘋神無雙》主持人許效舜膝關節手術後首錄訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲許效舜剛動完膝蓋手術。（圖／記者黃克翔攝）
 

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

推薦閱讀

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

周杰倫鬍子全剃光「神逆齡」！　難得陪昆凌運動…回春臉成亮點

周杰倫鬍子全剃光「神逆齡」！　難得陪昆凌運動…回春臉成亮點

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

勝利夜店「Burning Sun」改名重新開張　高調嗆聲：KING IS BACK

勝利夜店「Burning Sun」改名重新開張　高調嗆聲：KING IS BACK

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

周杰倫鬍子全剃光「神逆齡」！　難得陪昆凌運動…回春臉成亮點

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許效舜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因
  2. 啦啦隊女神《大集合》水球濕身「黑bra走光」！　豐滿胸型全被看
  3. 許效舜換鋼鐵膝蓋「火化子孫不認錯」　跛腳錄影：已是殘障等級
  4. 《飛魚》男星患腦膜炎！　急診醫冷回「想太多了吧？」他住院暴瘦7kg
  5. 秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了
  6. 有一種帥叫布萊德彼特！　旁人被風吹到臉歪⋯他高顏值Hold住全場
  7. 北京直擊／快銀正式認爸！萬磁王：跟我在一起很開心
  8. 《復仇者4》雷神原本會減肥成功！　他堅持「胖到底」原因曝光
  9. Sandy穿古裝含淚秒變「圓仔精」　曝推戲劇邀約背後原因
  10. 1歲兒子Egan「飛速成長」　Janet見嬰兒服狂喊：想快有2胎！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366