明日花綺羅不滿孫生size：他時間比較短！不要XXX很可愛

記者吳孟庭／綜合報導

日本知名AV女優明日花綺羅受邀和「反骨男孩Wacky Boys」孫生拍攝影片，她今（29）日出席線上寫真視頻平台記者會被問到合作感想，身經百戰的她竟直接打槍「對（男生）那邊的size（尺寸）不太滿意」，還直言「感覺持久度不太行」，笑翻全場。

▲明日花綺羅出席線上寫真視頻平台記者會。（圖／記者張一中攝）

明日花綺羅擔任線上寫真視頻品牌「JVID」年度代言人，受邀來台宣傳，也為該平台拍攝最新寫真，她在記者會上穿著黑色低胸洋裝，但衣服包不住快蹦出來的G奶，不時不時往下滑，她在台上不斷把手伸進禮服試圖往上拉，畫面驚險。

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她的魔鬼身材也造成不少困擾，明日花綺羅表示，要找到符合她的尺寸比較困難，沒想到這次準備的衣服都有找到她的size，還有一些她私底下才會穿的衣服也首次出現在寫真裡，請粉絲期待。

▲明日花綺羅現場撈金魚。（圖／記者張一中攝）

而日前她和孫生一起拍攝《ETtoday星光雲》的節目《星光雲！RUN新聞》，透露影片拍攝花絮，「孫生在節目中有特別為大家脫到剩一件紅內褲，但看到的時候對那邊的size不是很滿意。」記者追問：「感覺他持久度好像也不夠？」她回答，「感覺他...時間比較短啦～」

▲▼孫生與明日花綺羅拍攝《星光雲！RUN新聞》。（圖／ETtoday攝）

如果當男友會選擇孫生這種類型嗎？明日花綺羅坦言，「雖然時間短，但這樣反而有一個反差，蠻可愛的啦～好像也OK！」還補充，「如果他不要一直亂講話的話，倒是蠻可愛的。」

去年來台灣的時候透露胖到H罩杯，這次明日花綺羅明顯有瘦下來，她表示「去年是人生最胖的時候，所以有開始運動跑步、健身，最胖跟最瘦的差了7公斤。5月份也有點增胖，給現在自己的身材打分數的話是70分左右。」而她今年行程滿檔，還會出席8月2日至4日的「TRE台北國際成人展」，即將再訪台灣！

想看明日花綺羅與小鬼、孫生、熊熊的合作，精彩的完整片段將在6/17下午5點《星光雲！RUN新聞》播出，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App。