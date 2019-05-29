哈林孫悟空上身超嗆　請益張學友竟被回：找死啊

記者蔡琛儀／台北報導

庾澄慶（哈林）與台灣劇場知名編劇馮勃棣，共同創作音樂劇《西哈遊記》，今年創立了耳東劇團的陳鎮川擔任製作總監，打造奇幻音樂喜劇《西哈遊記－魔二代再起》，找來蕭敬騰（老蕭）、馬念先、旺福主唱小民、Erika出演。

哈林擔任創意音樂總監，同時也是領銜主演之一，飾演孫悟空，今他明顯心情超好，彷彿像真的孫悟空一樣調皮，「我們每個人唱歌平分秋色，但演戲就不一定，有演過的不一定好，沒演過的不一定差，這樣夠嗆嗎？」哈林好友張學友過去也曾製作演出音樂劇《雪狼湖》，是否有向好友請益，哈林笑說：「有啊！他說我找死。」但表示自己喜歡做有奇想的東西，跟張學友當年的愛情故事主題不太一樣。

請繼續往下閱讀...

▲▼哈林創作完歌曲後，第一個想到就是要找蕭敬騰來演。（圖／記者季相儒攝）

這部劇的誕生，源自於哈林想要在自己出道30週年做點特別的事情，但直到他今年已出道32年才真正問世。不過哈林家中有兩個小小孩，勢必得從家庭和工作中好好劃分時間，他則表示最近都在忙幕後工作，因此得以有比較多的時間可以留給家庭。

談起這次哈林四處邀集各路人馬助陣，被虧跟每個人都說：「這部戲沒有你就演不了了！」但他說，自己寫完歌曲後，腦袋第一個想到的就是「這歌只有老蕭能唱！」老蕭最近忙演唱會、所屬的獅子合唱團又將推出新作品，不僅時間少，也非常緊張，事前不停問哈林需要多少時間排練、歌曲要如何呈現等，因此哈林貼心安排演員讀劇，盡所能減低老蕭的壓力，特別將老蕭的台詞精簡化，設計成簡潔有力的金句，「我希望他最後能玩得很開心，也能獲得一些些成就感。」

▲奇幻音樂喜劇《西哈遊記－魔二代再起》由Erika（左起）、蕭敬騰、庾澄慶、馬念先、姚小民出演。（圖／記者季相儒攝）

《西哈遊記－魔二代再起》原本今年10月要在台北流行音樂中心上演，擔任開幕演出，但後來被告知因安檢還沒過，只好打消計畫，音樂劇將自9月5日至9月8日於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院一連演出6場，門票6月3日中午12點於兩廳院售票系統開賣。