心疼喬喬「心事往肚裡吞」　楊小黎：她需要平凡人生活

記者李欣容／台北報導

楊小黎今（29日）出席新戲《天之蕉子》上檔記者會，童星出身的她，最近聽聞喬喬（于卉喬）的事情，非常心疼，她分享自身經驗，曾經覺得自己「為什麼這麼命苦」，12歲後淡出演藝圈，回歸生活。

▲左起楊子儀、吳怡霈、楊小黎、陳謙文出席新戲《天之蕉子》記者會。（圖／三立提供）

楊小黎4歲出道，一路拍到12歲，為了節目常常三更半夜要到碧潭抓青蛙，或是天還沒亮人就在擎天崗，拍爆破戲時，還得算好秒數跟距離，「我走歪的話就拜拜了，小時候覺得好玩，但12歲已經懂事了，開始覺得可怕，我是不是要過正常生活，難到我以後就要一直這樣嗎？」

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▲楊小黎（左）陳謙文，出席新戲《天之蕉子》上檔記者會。（圖／三立提供）

好在一路上都有媽媽陪伴，上了國中後她自己選擇回歸平凡人生活，待大學畢業拿到政大廣電、外交雙學位後，確定自己真的喜歡演藝圈才又回來，楊小黎笑說，「現在我想要努力當一個優秀的演員！」

▲楊小黎（右2）個性可愛，直喊希望當個優秀的演員。（圖／三立提供）

她也希望喬喬能在這時候回歸生活，「有點心疼，她真的長大很多，可能會忘了當小孩的快樂，她需要找一個出口吧，不然這麼懂事的小朋友，都一定會往心裡放著。」