遭控性侵、監禁台女直播主！　日男星開炮「是她說要賺」：我像被養的狗反咬

記者李湘文／綜合報導

一名謝姓台灣女直播主到日本發展，近日控訴遭男星或布理萬性侵，還被監禁14天、受迫拍下性愛影片，逃出後憤而報警，並向媒體投訴。然而，或布理萬否認指控，澄清並沒有性侵，甚至影片也是在女方提議下拍攝，沒料到如今被指為性侵犯，「我現在就像是被自己養的狗反咬了手。」

▲日本男星或布理萬被控訴性侵。（圖／翻攝自或布理萬Instagram）

謝姓女子爆料，2018年10月參加萬聖節活動認識或布理萬，因為聽信對方「有一份工作可以賺更多的錢」，便跟著去了酒店，未料遭到性侵，還被強迫拍下影片。在那之後，或布理萬持續用性愛影片要脅，年底又擅自找來搬家公司，逼謝女搬到他家附近，監禁整整2周，直到女方逃出才令此事曝光。

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▲女直播主聲稱被或布理萬監禁性侵。（圖／翻攝自Instagram）

然而，或布理萬出面否認謝女的指控，解釋去年確實在派對上認識，之後把人帶到酒店也是事實，「但我沒有強迫發生肉體關係。因為缺乏性慾，我並沒有插入，反而是她還比較積極。」

或布理萬表示，自己曾經是黑道，做事確實遊走在灰色地帶，但不會真的越線，做出讓自己陷入麻煩的犯罪行為，例如性侵或恐嚇。他也澄清，雖然拍攝影片，但沒有上傳性愛畫面，之所以拍下來也是因為謝女提議要「一起賺」，如今卻遭到對方指為性侵犯，讓他覺得「像是被自己養的狗反咬了手」。

▲或布理萬表示是謝女提議要藉影片賺錢。（圖／翻攝自或布理萬Instagram）