陳建州「千萬麥拉倫當娃娃車」　4萌娃直接穿鞋踩..影片曝光網看呆

記者阮巧雯／綜合報導

陳建州近期新節目中總是可以看到許多小孩在節目現場跑來跑去，而身為兩個兒子爸的他更是和這些小朋友們相處融洽。節目內容不但引起眾多網友共鳴，他本身也很喜歡這個節目，23日就在IG發文：「這個節目每天都用幽默詼諧，討論好多這個世代正在發生的真實故事！」但po文中的黑色千萬超跑卻讓網友歪樓。





▲陳建州大方把千萬超跑當娃娃車讓小朋友們玩。（圖／翻攝自陳建州IG）

IG影片一開始，兩個小朋友坐在車子置物箱內，開心地玩耍，但鏡頭一拉遠不得了，居然是陳建州的黑色千萬超跑，小朋友們更是在車子上到處亂竄，玩得好開心。但他不以為然反而開心表示：「每次錄影都好歡樂，爸爸媽媽帶著孩子來攝影棚，就像來親子館玩樂！我的車車也讓孩子們當娃娃車使用了。」

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▲不少網友留言表示「好高級的玩具阿」。（圖／翻攝自陳建州IG）

這輛在台灣要價1,580萬元起跳的麥拉倫720S，陳建州大方讓小朋友當娃娃車，不少網友看了紛紛歪樓表示「黑人哥的這台超跑很猛」、「黑哥大方」、「刮到不會心痛嗎」、「好高檔的玩具啊」。

▲陳建州擁有在台高達1,580萬元起跳的麥拉倫720S。（圖／翻攝自陳建州IG）