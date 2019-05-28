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全本六首巴爾托克弦樂四重奏 台灣首演

▲迪歐提瑪四重奏─巴爾托克與舒伯特的異想世界 。（圖／鵬博藝術提供）

▲迪歐提瑪四重奏─巴爾托克與舒伯特的異想世界 。（圖／鵬博藝術提供）

生活中心／台北報導

「這是一場真正的音樂革命，他們為弦樂四重奏的領域打開了一片無窮的新天地」，2018年獲法國文化部頒發「歐洲文化遺產獎」的迪歐提瑪四重奏，5月28日起一連三個晚上，將在國家兩廳院演奏廳帶來六首巴爾托克弦樂四重奏全集，這也是該套曲目在台灣的首演。


迪歐提瑪四重奏的第一小提琴趙雲鵬解釋這套作品的重要之處：「巴爾托克的六首弦樂四重奏，是所有頂尖弦樂四重奏團都想征服與灌錄唱片的經典作品，畢竟它有承先啟後的重大意義。這六首作品是巴爾托克最沉重與深刻的自我剖析，有如孟克的那幅畫《吶喊》，我們很榮幸可以藉由弦樂四重奏進入他的世界。過去兩年來，我們已經在各種不同的音樂會中演奏過這些作品。而在巡迴演出的過程中，也感覺到是時候該灌錄這座四重奏作品中的『聖母峰』了。」

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迪歐提瑪四重奏由四位巴黎音樂學院與里昂音樂學院的高材生組成，於1996年成立，是當今極具獨特色彩的新時代弦樂四重奏，也是當今世界上最受矚目的弦樂四重奏團之一。他們緊密地與20世紀多名大師級作曲家合作，包括布列茲（布列茲在逝世之前，曾經特別為迪歐提瑪四重奏修改他的唯一一首四重奏作品）、拉赫曼，參與超過50首當代弦樂四重奏作品的世界首演。《留聲機雜誌》將迪歐提瑪四重奏列為世界上五個必須了解的新一代室內樂團之一。

大提琴莫雷如此形容這些作品：「巴爾托克的這六首作品彷彿讓我們看見巴爾托克的一生，他是一個有強烈意志和道德感的人，生活在兩次大戰之間肯定對他造成了極大的衝擊：從巴爾托克第一段失敗的戀情開始，到母親逝世，再到他離開家鄉前往美國，這些悲痛加上大環境的不順遂，讓這六首作品極為立體。有意思的是，巴爾托克吸收了一切民謠與學院的作曲元素，卻同時彷彿與其他音樂家隔離一般地，自成一個極為獨特的音樂世界。」

節目資訊

5月28日（二）19:30 國家兩廳院演奏廳
5月29日（三）19:30 國家兩廳院演奏廳
5月30日（四）19:30 國家兩廳院演奏廳

曲目：
5月28日
巴爾托克：第三號弦樂四重奏，作品85
B. Bartók: String Quartet No. 3, Sz. 85
舒伯特：A小調第13號弦樂四重奏《羅莎蒙德》，D 804
F. Schubert: String Quartet No. 13 in a minor “Rosamunde”, D 804
--中場休息--
巴爾托克：第五號弦樂四重奏，作品102
B. Bartók: String Quartet No. 5, Sz. 102
5月29日
巴爾托克：第二號弦樂四重奏，作品67
B. Bartók: String Quartet No. 2, Sz. 67
巴爾托克：第四號弦樂四重奏，作品91
B. Bartók: String Quartet No. 4, Sz. 91
--中場休息--
舒伯特：D小調第14號弦樂四重奏《死與少女》，D. 810
F. Schubert: String Quartet No. 14 in d minor “Death and the Maiden”, D. 810
5月30日
巴爾托克：A小調第一號弦樂四重奏，作品40
B. Bartók: String Quartet No. 1 in a minor, Sz. 40
巴爾托克：第六號弦樂四重奏，作品114
B. Bartók: String Quartet No. 6, Sz. 114
--中場休息--
舒伯特：G大調第15號弦樂四重奏，D 887
F. Schubert: String Quartet No. 15 in G Major, D 887

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