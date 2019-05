全本六首巴爾托克弦樂四重奏 台灣首演

▲迪歐提瑪四重奏─巴爾托克與舒伯特的異想世界 。(圖/鵬博藝術提供)

生活中心/台北報導

「這是一場真正的音樂革命,他們為弦樂四重奏的領域打開了一片無窮的新天地」,2018年獲法國文化部頒發「歐洲文化遺產獎」的迪歐提瑪四重奏,5月28日起一連三個晚上,將在國家兩廳院演奏廳帶來六首巴爾托克弦樂四重奏全集,這也是該套曲目在台灣的首演。



迪歐提瑪四重奏的第一小提琴趙雲鵬解釋這套作品的重要之處:「巴爾托克的六首弦樂四重奏,是所有頂尖弦樂四重奏團都想征服與灌錄唱片的經典作品,畢竟它有承先啟後的重大意義。這六首作品是巴爾托克最沉重與深刻的自我剖析,有如孟克的那幅畫《吶喊》,我們很榮幸可以藉由弦樂四重奏進入他的世界。過去兩年來,我們已經在各種不同的音樂會中演奏過這些作品。而在巡迴演出的過程中,也感覺到是時候該灌錄這座四重奏作品中的『聖母峰』了。」

請繼續往下閱讀...

迪歐提瑪四重奏由四位巴黎音樂學院與里昂音樂學院的高材生組成,於1996年成立,是當今極具獨特色彩的新時代弦樂四重奏,也是當今世界上最受矚目的弦樂四重奏團之一。他們緊密地與20世紀多名大師級作曲家合作,包括布列茲(布列茲在逝世之前,曾經特別為迪歐提瑪四重奏修改他的唯一一首四重奏作品)、拉赫曼,參與超過50首當代弦樂四重奏作品的世界首演。《留聲機雜誌》將迪歐提瑪四重奏列為世界上五個必須了解的新一代室內樂團之一。

大提琴莫雷如此形容這些作品:「巴爾托克的這六首作品彷彿讓我們看見巴爾托克的一生,他是一個有強烈意志和道德感的人,生活在兩次大戰之間肯定對他造成了極大的衝擊:從巴爾托克第一段失敗的戀情開始,到母親逝世,再到他離開家鄉前往美國,這些悲痛加上大環境的不順遂,讓這六首作品極為立體。有意思的是,巴爾托克吸收了一切民謠與學院的作曲元素,卻同時彷彿與其他音樂家隔離一般地,自成一個極為獨特的音樂世界。」

節目資訊

5月28日(二)19:30 國家兩廳院演奏廳

5月29日(三)19:30 國家兩廳院演奏廳

5月30日(四)19:30 國家兩廳院演奏廳

曲目:

5月28日

巴爾托克:第三號弦樂四重奏,作品85

B. Bartók: String Quartet No. 3, Sz. 85

舒伯特:A小調第13號弦樂四重奏《羅莎蒙德》,D 804

F. Schubert: String Quartet No. 13 in a minor “Rosamunde”, D 804

--中場休息--

巴爾托克:第五號弦樂四重奏,作品102

B. Bartók: String Quartet No. 5, Sz. 102

5月29日

巴爾托克:第二號弦樂四重奏,作品67

B. Bartók: String Quartet No. 2, Sz. 67

巴爾托克:第四號弦樂四重奏,作品91

B. Bartók: String Quartet No. 4, Sz. 91

--中場休息--

舒伯特:D小調第14號弦樂四重奏《死與少女》,D. 810

F. Schubert: String Quartet No. 14 in d minor “Death and the Maiden”, D. 810

5月30日

巴爾托克:A小調第一號弦樂四重奏,作品40

B. Bartók: String Quartet No. 1 in a minor, Sz. 40

巴爾托克:第六號弦樂四重奏,作品114

B. Bartók: String Quartet No. 6, Sz. 114

--中場休息--

舒伯特:G大調第15號弦樂四重奏,D 887

F. Schubert: String Quartet No. 15 in G Major, D 887