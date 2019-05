深呼吸／《選情尬翻天》：辛辣政治版『麻雀變鳳凰』

▲《選情尬翻天》。(圖/龍祥育樂提供,以下皆同)

文/深呼吸

這部電影是由《活個痛快》、《殭屍哪有這麼帥》的導演喬納森萊文所執導,本片也是他繼活個痛快後二度跟塞斯羅根合作,並且也是塞斯羅根與女神莎莉賽隆的首度合作,而且兩位頭牌男女主角都是本片的監製,電影中還找來一堆有名的演員擔任綠葉配角或是友情客串,也可見兩人在演藝圈的交友之廣以及好人緣。

劇情講述夏洛特菲爾德是全球最具影響力的女性之一。她聰明、深諳世事,更成就非凡,她是世界最強國美國的國務卿,幾乎沒有任何事難得倒她。弗瑞夫拉斯基則是一位才華洋溢又自由奔放的記者,對所有棘手的麻煩事都很感興趣。這兩人之間毫無共通點,除了她曾是他的兒時保姆,外加情竇初開的暗戀對象。

當弗瑞意外與夏洛特重逢,她深受他總愛自嘲的幽默感吸引,而且他還清晰記得她年輕時熱情和充滿鬥志的模樣,這讓她印象深刻。後來夏洛特準備競選總統,便聘請了弗瑞擔任她的文膽,原本備受她重用的顧問因而感到十分不滿。 在夏洛特的菁英團隊中,弗瑞彷彿一隻誤入叢林的小白兔,更對她鎂光燈前光鮮亮麗的生活無所適從。然而,愛到卡慘死,他們之間的火花引爆了一段全球皆知的危險與浪漫交織的奇異戀曲。

喬納森萊文執導的電影風格一項是以詼諧卻又言之有物為特色,不過這次除了詼諧外由於塞斯羅根掛監製的關係,電影中處處有辛辣的笑點(這本來就是塞斯羅根的調調),對於美國的政治有許多大膽的針砭,片中從頭到尾不但大嗆共和跟民主兩黨,甚至還針對猶太人以及黑人大開種族玩笑,一開頭的3K黨集會就毫不避諱地給觀眾最重口味的嗆辣笑點,彷彿就宣示了這部片不會是太正經的風格。

但由於莎莉賽隆也是監製的關係,當辛辣玩笑快要開過頭的時候,總是會適時拉回來一把讓電影不至於失控,而且本片雖然是以政治作為背景,但劇情很大一部分跟經典電影《麻雀變鳳凰》有著不少相似感,最大差別在於男女主角之間的身分跟權勢互相交換,甚至還將在《麻雀變鳳凰》裡另一首也相當好聽的插曲《It Must Have Been Love》放進電影裡而且意外地也很對味。

雖然男女主角塞斯羅根與莎莉賽隆在外型上看似不搭,但這兩人在戲中的化學效應竟意外地非常不錯,並不會讓觀眾覺得這兩人完全不配,或是各演各的感覺,莎莉賽隆不愧是影后級的演員,氣場之強大幾乎將所有人的光芒完全蓋過,最重要的是,她已經好久沒有以這麼美麗又優雅的造型出現在大銀幕上(雖然扮醜還是很正),這部電影裡她就是一個賞心悅目的存在。

塞斯羅根雖然光芒沒有莎莉賽隆耀眼,但也很稱職的扮演他最拿手的角色-一個憤世嫉俗的猶太記者,對什麼事都看不順眼,而且太執著於自己的原則,在他們表面正經卻又充滿惡趣味的互動中,這兩人一起互相學習成長並從對方身上看到不一樣的觀點,不免俗的這部片是以Happy Ending作為收尾,本片如要挑缺點大概只有以政治背景下的電影而言,這樣童話夢幻的結尾就現實而言太不切實際,不過這不影響本片帶給觀眾兩小時的娛樂效果與滿足感。

開頭有提到本片另一項最大的特色是請到眾多明星來演配角或友情客串,包括了冰塊酷巴的兒子小歐席亞傑克森飾演男主角最重要的好友,「咕魯」安迪瑟克斯飾演讓觀眾幾乎認不出來的媒體大亨,在《絕命毒師》裡那位油嘴滑舌的律師巴布奧登科克飾演美國總統,新任「泰山」亞歷山大史柯斯嘉以及在漫威跟DC裡都能見到身影的朴藍道,還有《六人行》裡的傻大姊麗莎庫卓都在片中友情客串,不但令觀眾印象深刻也很有驚喜感,喜歡政治喜劇或愛情浪漫又或是想看塞斯羅根辛辣笑點與莎莉賽隆正翻天的觀眾朋友本片是妳這週不可錯過的選擇。

