丁文琪1天內衝香港演唱會「給林宥嘉驚喜」！　偷躲台下合照…他轉身才知道

記者李湘文／綜合報導

歌手林宥嘉在香港連續3天舉辦「idol世界巡迴演唱會」，除了吸引歌迷前來朝聖，也意外收穫不少「大咖粉絲」，包括陳奕迅、黃偉文、周柏豪、容祖兒等歌手都到場欣賞。而丁文琪也排除萬難前往，事前完全瞞著老公，直到現場才當對方的面登場，給足驚喜。

▲丁文琪到香港看林宥嘉演唱會。（圖／翻攝自臉書／丁文琪♪ Kiki Ting キキ・ティン）

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林宥嘉27日PO出演唱會工作人員大合照，感性謝謝大家為這場演出付出的努力，「如果，你看過這場演出，並為它感動。請不要害羞，請為我向你的朋友、同事，告訴他們這場演唱會有多好。我們所有人、包括我，真的用生命在做這個作品。我們需要你的肯定和聲音。」照片裡，他和所有夥伴開心比YA，展現團隊感動。

▲丁文琪偷偷躲在最後一排，跟林宥嘉合照。（圖／翻攝自臉書／林宥嘉 Yoga Lin）

有趣的是，丁文琪隨後轉發這張照片，模仿林宥嘉的口吻，俏皮寫下：「我是Kiki， 當想要給先生驚喜的念頭在心中扎根，就一定可以化不可能為可能。」仔細一看照片，原來她就坐在工作人員最後一排，而且還是林宥嘉的正後方，高高舉起手跟著大家比YA，燦爛的笑容十分搶鏡，然而直到拍照的這個時刻，都還沒有讓老公知道自己來了！

事實上，丁文琪25日還在家裡帶小孩，但就為了給林宥嘉一個驚喜，說走就走跑到香港，想看老公26日舉辦的演唱會。她透露：「謝謝保母和外婆的即刻救援，成全媽媽再看idol的心願。」她悄悄混在工作人員中拍合照，一拍完終於還是憋不住，主動讓林宥嘉知道自己在台下。接下來，她還預告要繼續跟著去看10月高雄場演唱會，全力為老公應援。