陽帆兒子從哥倫比亞大學畢業！　4年花617萬「想拿零用錢要寫報告」

娛樂中心／綜合報導

藝人陽帆和老婆Julie育有1子1女，將2個小孩都送到加拿大唸大學，如今順利見證兒子Chris畢業了！Julie特地去參加Chris畢業典禮，並PO出照片，開心祝賀「Congratulations my love」，傳達對兒子的滿滿祝福。

▲陽帆兒子從哥倫比亞大學畢業。（圖／翻攝自臉書／劉景莊 茱莉Julie's 分享天地）

陽帆和Julie送孩子小時候開始，就讓他們就讀台灣的國際學校，每年花費百萬學費。不過，Julie曾透露平時不執著小孩的學業成績，反而希望他們多接觸不同的領域，找出個人興趣比較重要。

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▲陽帆兒子唸哥倫比亞大學，4年花617萬。（圖／翻攝自臉書／劉景莊 茱莉Julie's 分享天地）

話雖如此，Julie管教兒女仍有自己的一套，而且不讓他們亂花錢，就連Chris要拿錢繳學費、買車，都還得認真寫計畫書交給爸媽。他在哥倫比亞大學唸經濟科系，4年下來約莫花費617萬，畢業後打算留在加拿大工作。

▲陽帆和Julie育有1兒1女。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

事實上，陽帆和Julie的女兒Angelina原本也跟哥哥唸同一所大學，但因為想要闖蕩演藝圈，目前選擇先休學回台，去年以「A.G陳妤安」名義參加《聲林之王》選拔，雖然在初期就遭到淘汰，仍持續努力追求夢想。