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女歌手家玻璃「半面全碎」嚇傻　全因不小心做這件事

記者蔡琛儀／台北報導

大馬歌手郭修彧將於6月12日推出睽違3年的新專輯《盲點》，由於她自我要求高，在年初時因錄音遇到了瓶頸，自責的她回到家本想抒發情緒，一不小心「揮拳」砸破家裡窗戶的兩片大玻璃，幸好手沒有大礙，後來同事告訴她：「不必是最完美的，才可以發光！」才讓郭修彧學會釋懷，之後反而錄音進行的更順利。

▲▼郭修彧。（圖／妮樂佛提供）

▲▼郭修彧失手將家裡的玻璃徒手打破，現已暫時封起來。（圖／妮樂佛提供）

▲▼郭修彧。（圖／妮樂佛提供）

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郭修彧這次以「期間限定」樂團方式，在製作人戴佩妮的支持以及吉他大師黃中岳介紹下，組了一個期間限定的Band，並租下錄音室將近半年的時間，與樂手們共同完成編曲、配唱和錄音等工作，以Live Band的形式來呈現她寫的歌，也是她首次完整參與專輯的編曲製作，郭修彧表示，「寫歌時，一個人悶著頭創作也許會有盲點，而這個編曲、製作的過程刺激了我更多的想像。」

郭修彧2016推出首張專輯《抽象圖》口碑極佳，也讓她入圍第28屆金曲獎最佳新人獎，這次製作人戴佩妮鼓勵郭修彧完整參與音樂製作的所有過程，戴佩妮說，對創作歌手而言，製作人的功能是輔助和整合，「所以我不去定義郭修彧應該是什麼樣子，而是誠懇地記錄下這段時間最美好、最真實的她！」

▲▼郭修彧。（圖／妮樂佛提供）

▲▼郭修彧日前都在為新專輯所忙。（圖／妮樂佛提供）

▲▼郭修彧。（圖／妮樂佛提供）

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