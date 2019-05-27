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葉秉桓唱完歌睜眼..沒人拍手！　驚覺搞僵氣氛：是唱不好？

記者盧薇淩／台北報導

「轉音小王子」葉秉桓27日於台北EZ5 Livehouse舉辦唯一場粉絲專屬音樂會，這場音樂會以隨性的Jazz音樂風格即興演出，現場粉絲年紀有從4歲到高齡90歲「阿嬤級的霸王資深粉絲」都有，有趣的是，阿嬤趁與葉秉桓近距離互動時，勾著他的臉要求「阿嬤親一個」熱情索吻，讓葉秉桓羞紅了臉。

▲▼葉秉桓音樂會 。（圖／解碼音樂 ）

▲葉秉桓演唱時，唱哭歌迷。（圖／解碼音樂）

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音樂會開場，葉秉桓以在《華人星光大道2》初試啼聲、《中國好聲音》中讓張惠妹、那英、庾澄慶同時轉身的招牌歌曲盧廣仲《我愛你》開場，展現超強的轉音技巧，接著一連演唱13首歌曲，除了首張專輯的《日子這樣就好、好不容易》，也特別演唱偶像莫文蔚《慢慢喜歡你》，並首度演唱在《天籟之戰2》節目中，擊敗莫文蔚創下高分記錄的陳粒《小半》，與去年發行的創作新曲《你猜我猜你》。

葉秉桓除挑選粉絲喜愛曲目外，也演唱了張惠妹《如果你也聽說》、阿桑《葉子》，一度因回想起舊戀情，情緒太過投入而感傷閉上眼唱歌，唱完睜開眼後發現竟然沒有人拍手，讓他驚覺「是不是把氣氛搞僵或唱不好？」沒想到原來是粉絲感動到拭淚來不及拍手，停了兩秒才響起掌聲。

▲▼葉秉桓音樂會 。（圖／解碼音樂 ）

▲葉秉桓舉辦音樂會。（圖／解碼音樂）

當唱到孫燕姿《我要的幸福》後，他感性說：「送給對自己夢想還在遲疑的朋友，我們一起在這條前往夢想的列車上，也感謝陪伴在身邊的人，不要留遺憾，幸福就會實現！」最後粉絲熱情安可追加點播五月天《溫柔》並獻唱第一張專輯主打《愛一個人》，感謝粉絲一路以來的陪伴，會更盡力的創作音樂、更用心演唱回報歌迷。

葉秉桓為了這場音樂會也特別減重，以不吃宵夜、戒吃澱粉、搭配有氧運動及重訓、每日爬階梯等方式，在一週內急瘦了3公斤，讓粉絲驚呼：「有帥到！」葉秉桓6月份即將再度前往上海演出，積極創作新歌期待能於今年推出音樂新作。    

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