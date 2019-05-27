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五月天、蘇打綠都挺她！　新人歌手嗨翻：激動想哭了

記者蔡琛儀／台北報導

創作新人魏嘉瑩25日舉辦「My way」演唱會，她去年推出首張專輯《是什麼奪走太陽》，受到五月天阿信強力推薦，這次演唱會則是由蘇打綠團員阿龔擔任音樂總監，兩人還特別合作歌曲《如果凝結就是愛》，阿龔替她拉中提琴伴奏，魏嘉瑩演出後難掩激動情緒：「很難相信阿龔老師出現在這場演唱會，能跟偶像一起演出，有點激動想哭。」

▲▼魏嘉瑩,蘇打綠阿龔,簡廷芮。（圖／魏嘉瑩工作室提供）

▲▼魏嘉瑩邀請偶像、蘇打綠阿龔擔任演唱會音樂總監並助陣演出。（圖／魏嘉瑩工作室提供）

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▲▼魏嘉瑩,蘇打綠阿龔,簡廷芮。（圖／魏嘉瑩工作室提供）

身為音樂總監的阿龔自嘲是「大魔王」，除了演出前一週的四次密集團練，還把魏嘉瑩所有歌曲都大改編，逼問她有沒有不喜歡的，魏嘉瑩急答：「我都很喜歡！最喜歡是《大風吹》弦樂版，有一種群魔亂舞的感覺。」阿龔則說對於《花香》最有感覺，還為這場演出花了2個月來做功課。而魏嘉瑩透露本身就是蘇打綠的粉絲，以前是粉絲在台下聽歌、去排隊參加簽唱會，如今能站在舞台與偶像同台合作，阿龔笑說：「我們有握過手的緣分，所以大家不要覺得來排隊簽名的片刻不會變成永恆，這次就是見證永恆。」

魏嘉瑩為這次演出祭出多達15人的弦樂團編制，更一連換了5套造型，近距離彈唱創作曲、首唱新歌《他從不掙扎》，並翻唱喜愛的私房歌單，像是張艾嘉《愛的代價》、田馥甄《小幸運》、白安《是什麼讓我遇見這樣的你》、草東沒有派對《大風吹》、張震嶽《愛我別走》，透過歌聲向前輩致敬；除了阿龔，魏嘉瑩也與音樂夥伴閔翔合唱《是什麼奪走了太陽》、YouTuber瑋瑋對唱《不專心》，簡廷芮更在下半場現身，穿上性感牛仔V領洋裝與她合唱《都是我的》。

▲▼魏嘉瑩,蘇打綠阿龔,簡廷芮。（圖／魏嘉瑩工作室提供）

▲▼魏嘉瑩演唱會有蘇打綠阿龔、簡廷芮、YouTuber瑋瑋等人助陣。（圖／魏嘉瑩工作室提供）

▲▼魏嘉瑩,蘇打綠阿龔,簡廷芮。（圖／魏嘉瑩工作室提供）

她唱到《喜歡我吧》時，表示從小就喜歡中性打扮、留一頭短髮，早餐店阿姨有時會叫她「妹妹」、有時又叫「弟弟」，有感而發的說：「怎麼叫我都會回應，我的打扮跟家人的期待不太一樣，那時以為家人會不喜歡我，所以寫下了這首歌，現在台下有那麼多人支持我，我想我應該算是蠻善良的孩子吧，如果你們和我有一樣的困擾，只是大家表現愛的方式不同，把這首歌獻給你們。」相當溫暖。

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