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快訊／小馬老婆不到1年又懷孕！　見「驗孕棒2條線」驚嚇愣住

記者盧薇淩／台北報導

「小馬」倪子鈞感動宣布老婆再懷第二胎！即將在年底迎來二寶「倪多恩」的他父愛滿滿，特別把新單曲《一首流傳的歌》送給家中的新成員。而他也透露，二寶是個意外驚喜，去年9月大女兒才剛誕生，現在老婆有懷孕，他得知的當下相當震驚，看到驗孕棒愣住說不出話。

▲▼小馬老婆又懷第二胎 。（圖／馬米娛樂提供）

▲小馬老婆又懷第二胎 。（圖／馬米娛樂提供）

隔了17 年沒發片的小馬，今年以本名倪子鈞宣布回歸華語壇，原本預計每個月以一首新單曲曝光的形式，為即將在9月底全新專輯發行預熱，沒想到「做人」比「做專輯」的進度還快，去年九月才剛迎接女兒倪希米，短短地半年多時間又「搞出人命」，已懷孕3個月的老婆預產期定在12月，讓倪子鈞笑說：「下半年將會非常忙碌！」

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原本規劃在女兒一歲半才要展開做人計畫的倪子鈞，得知太太有喜其實是震驚又竊喜的心情，他說：「先前在英國旅遊時老婆就有點孕吐徵兆，當時沒想太多。後來回到台灣後，老婆拿驗孕棒給我看，我整個人愣住說不住話，一方面是心中竊喜，但一方面又心疼老婆，因為她個對自己很要求的人，在懷第一胎時，從懷孕、生產到產後恢復身材的過程非常辛苦，再加上原本計畫年底與朋友的兩次旅遊都得取消，擔心老婆想太多，所以先安撫她。」

▲▼小馬老婆又懷第二胎 。（圖／馬米娛樂提供）

▲小馬老婆超音波照片 。（圖／馬米娛樂提供）

自稱是「鐵粉爸爸」的他，也開始逐漸把自己的飲食及運動習慣調整到最好狀態，包括言行舉止各方面都重新省思檢視，無非就是要給小孩一個好的榜樣。除此之外，倪子鈞把每天的時間調配重心放在家庭上，對於老婆懷孕要準備的東西及注意事項都駕輕就熟，還幫忙帶小孩、陪產檢、當老婆司機樣樣來，當「小僕人」可說樂在其中。

▲▼小馬老婆又懷第二胎 。（圖／馬米娛樂提供）

▲小馬今年將推出新專輯 。（圖／馬米娛樂提供）

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