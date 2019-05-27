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女歌手爸「把鄰居打到視力受損」　霸占警衛室偷看住戶個資

圖文／鏡週刊

【星爸是惡霸1】包工程打鄰居　藝人陳怡婷父成社區惡霸

▲藝人陳怡婷的父親遭住戶爆料在社區胡作非為，陳父遭控先動手打人，其他住戶上演全武行，還夥同綠衣者毆打住戶。（圖／讀者提供）

5月22日晚間，淡水某社區的多名住戶代表與記者相約碰面，大家見到記者就是一陣嘆息。住戶小雪（化名）表示：「我在這裡住了那麼多年，如今居然遇到惡鄰居把持管委會，大家原本敢怒不敢言，但他最近變本加厲，直接對住戶施暴，我們真的不能再忍了，才決定驗傷提告、訴諸媒體！」

【星爸是惡霸1】包工程打鄰居　藝人陳怡婷父成社區惡霸

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▲藝人陳怡婷的父親遭住戶爆料在社區胡作非為，還夥同綠衣者毆打住戶。（圖／讀者提供）

小雪口中的惡鄰，正是知名台語歌手陳怡婷的父親。小雪說，去年秋天後，就常看到陳父出現在社區中，代表陳家參與管委會的事務，還與管委會成員關係密切。不過，陳父並非房屋所有人，理論上無權參與，住戶雖然覺得不妥，但也不想多管閒事，並未深究。

【星爸是惡霸1】包工程打鄰居　藝人陳怡婷父成社區惡霸

▲陳父被控把持社區管委會，圖為該社區大樓。（圖／鏡週刊）

【星爸是惡霸1】包工程打鄰居　藝人陳怡婷父成社區惡霸

▲陳父被社區住戶指控霸占管理室，還用監視器觀看住戶行蹤。（圖／讀者提供）

陳父離譜的言行不僅於此，小雪描述，陳經常跟幾名老住戶在門口石桌前抽菸、吃檳榔，看到與他不合的住戶就罵髒話叫囂。另外，他還在三更半夜占據管理室，由於管理室有許多住戶的重要個資和監視器，陳父疑似將住戶的行蹤、資訊洩漏給一些好事的鄰居，讓大家深感惶恐。

【星爸是惡霸1】包工程打鄰居　藝人陳怡婷父成社區惡霸

【星爸是惡霸1】包工程打鄰居　藝人陳怡婷父成社區惡霸

▲遭陳父毆打的住戶渾身是傷，其中有人被打到右眼視力受損，至今仍需復健。（圖／讀者提供）

更可怕的是，去年竟有黑衣人侵門踏戶，進入社區亮槍，表示要「找人」，雖然最後沒有發生意外，但已經讓住戶們產生陰影。小雪等住戶私下調查發現，陳父疑似在外積欠大筆賭債，才會有黑衣人上門討債，但這件事發生後，管委會不但未予紀錄，也未加強門禁，讓部分住戶想要改革管委會，以防類似事件和弊端發生。

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