YG社長神隱1天終於發聲！　認了爆性招待酒席「的確有去參加」

記者張筱涵／綜合報導

南韓大型經紀公司YG娛樂社長梁鉉錫（楊賢碩）26日爆出涉嫌性招待，和旗下世界級知名藝人一起找了25名酒家女來招待東南亞富豪，事情越演越烈之際他也終於跳出來回應了。

▲梁鉉錫被爆料和旗下藝人一起舉行性招待場合。（圖／翻攝自《探查企劃Straight》NAVER TV）

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YG娛樂方對外統一回應：「全都不是真的，的確有收到朋友的邀請出席，但完全沒有參與或執行任何形式的性招待。」不過這個否認聲明仍沒有讓網友對他的質疑度降低，因為南韓娛樂圈發生了一連串負面事件後，許多藝人第一時間都是否認最後卻反轉，因此普遍認為還是要等27日晚間節目播出後才能判斷確切真相。

▲梁鉉錫否認性招待。（圖／視覺中國CFP）

事實上，MBC節目《探查企劃Straight》記者指出，勝利涉嫌性招待時刷的是YG娛樂的公司信用卡，因此也不難猜想這些事件都和YG娛樂有關，只是警察並沒有對此展開調查。而他們接獲爆料在2014年7月時，YG娛樂性招待了1名泰國富豪和1名馬來西亞富豪。

梁鉉錫和YG娛樂旗下在全世界各地都擁有超高人氣的歌手包下了首爾江南的高級韓食餐廳，等待著東南亞富豪們來臨前，共有8名男生和25名女性。而這25名女性中有10個人都是和YG娛樂熟識的酒店媽媽桑所派出的酒店小姐。

結束用餐後，一行人到梁鉉錫經營的NB夜店續攤，《探查企劃Straight》也獲得了這個場合確定是性招待的證言，這也代表著YG娛樂和勝利都使用相同手法來招待國外投資者們。

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