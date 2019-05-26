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Amber、Krystal衝上台給驚喜　Luna掩面爆哭中斷演唱！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團f(x)今年即將迎來出道10周年，但成員們各自活動，鮮少合體。專注在歌手活動的LUNA這周末在首爾舉辦個人演唱會，沒想到唱歌唱一半，另外兩位成員Amber與Krystal現身，她驚訝到當場爆哭，回過神來對台下粉絲大喊：「MeU（f(x)粉絲名稱）的願望成真了！」

▲Amber、Krystal驚喜衝上台！Luna掩面爆哭：粉絲願望實現了。（圖／翻攝自推特suffering_ss、韓網）

▲f(x) 3成員驚喜合體。（圖／翻攝自推特suffering_ss、韓網）

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Luna這兩天舉辦個人演唱會「The fragrance of Luna」，而今（26日）晚間是第二天，當演唱到f(x)在3年前發行的主打歌《All Mine》時，兩位成員Amber與Krystal無預警出現在舞台上，不只粉絲不知道，連Luna本人都超意外，當場掩面哭出來、中斷演唱！

兩人趕緊擁抱Luna，Krystal還主動要求成員一起走下台與粉絲互動，接著Luna打起精神唱完這首歌。結束後Krystal對台下說，「剛剛我們倆在休息室看螢幕，看得出來她發現我們不在台下有多失望」，還透露為了不讓Luna發現，成功製造驚喜，兩人一直躲在淋浴間跟桌子下，用心良苦。

果然說著說著Luna就又忍不住，不小心淚灑舞台，Amber則在旁邊說「不要哭、不要哭！」順勢遞上衛生紙。Luna擦乾眼淚開口就對粉絲大喊，「MeU的願望成真了～」引起台下陣陣尖叫。

今年9月就要迎向出道10周年的f(x)，近年來發行專輯的機會少之又少，最近的一張竟然是2015年的《4 Walls》，《All Mine》則是4人合體演唱的最後一首單曲，距今將近3年。之後Krystal多朝演戲發展，宋茜（Victoria）專注大陸事業，Amber去年簽約美國唱片公司，演藝重心轉移，在南韓繼續朝歌手之路的只剩下Luna一人，粉絲幾乎很難看到4人再合體了。

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f(x), Luna, Amber, Krystal, 日韓風

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