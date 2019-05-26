「借錢6300元來台」改變一生！趙德胤20年後被《追殺比爾》導演「私下真心話」驚呆：相信命運

文／趙德胤（《灼人秘密》導演，全文經作者授權轉載）

「你相信命運嗎？」

來自美國好萊塢某記者這樣問我！

▲《灼人秘密》工作照。（圖／岸上影像提供）



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《灼人秘密》從2018年11月26日殺青到現在，

我接受了上百個訪問。

我幾乎在重覆回答及解釋關於「電影」的問題：

『你為什麼拍電影？

這部電影是根據哈維溫斯坦改編的嗎？

這是你想要呼應#metoo運動嗎？

你為什麼改變這麼大？

拍這樣一部跟你之前作品完全不一樣的類型片？

你是想朝商業片靠攏嗎？

電影裡的「學狗叫」…「水餃」…

「電影一開始，冰箱門貼著的妮娜紅毯照」…

「小王子舞台劇」…

「妮娜去試鏡時走在迷宮般的走廊」…

「1408」房間…

「夢境」…

「戲中戲」…

是否是劇情的XXX？

是否是向某導演致敬？…

是否是一種隱喻？…

是否是一種XXX連結？ 』

當重覆了圍繞著「電影」的問題數百次，

而我也知無不言、

誠實地回答了數百次同樣的問題後，

突然聽到這個問題「你相信命運嗎？」

我靜默了，

我得花點時間，靜下來…誠實認真地想想…

想想…我的命運…

『我相信命運嗎？』

▲導演趙德胤（右下）童年時期照片。（圖／岸上影像提供）



1998年，

那個幾乎不曾踏出過腊戌村落的緬甸鄉下小孩…

…從數千人中被命運選中了…

帶著200塊美金（約6300元台幣）…

一張厚重的猩紅色舖滿大花朵圖樣的毛毯…

10罐雲南餣菜…

一套由隔壁鄰居裁縫阿姨從西洋雜誌上模彷縫製的西裝…

第一次坐飛機…

突然，穿越時空般地，

半夜降落在桃園機場…。

對於當時的大多數的緬甸鄉下小孩來說，

台灣是我們夢想中「改變命運」的地方，

所謂的「改變命運」對當時的我們來說，

並不是「讀書」、並不是「知識」、

更不曾想到會是「拍電影」…或「搞藝術」。

對我來說改變命運是「踏實地打工存錢，

然後寄回緬甸，償還因為辦護照而欠下的債務」…

…然後再打工…存到足夠的錢…

為家裡弄個水泥圍牆…然後再打工…

存到更多的錢…蓋棟水泥房子。

然後再打工…存到更多更多的錢…

回到緬甸家鄉…作一樣小生意…

開個服裝店什麼的…

▲導演趙德胤童年時期照片。（圖／岸上影像提供）



我相信命運，而命運之神對我也很好…

在抵達台中高工3天後，

我就找到了在學校餐廳打工的機會…

週一到週五，三餐不愁…邊上學邊打工，

而假日也找到了學校外面的工作…

是當一家川菜的廚師助手…

我從小善於應付考試…每學期有獎學金…

再加上寒暑假的打工…

到高二時，

辦護照的債務已經償還完畢，得到解脫。

緊接著，

就想著怎麼打工存錢為家裡弄水泥圍牆了…

高中三年級一開學，

我就跟所有的高中生一樣得準備聯考…

在勞累的體力打工的生活中，

以及跟一般高中生一樣；正常地準備聯考的壓力下…

每天只能睡三個小時…

睡夢中常常作夢…夢中幾乎是緬甸小時候的場景…

整座燒焦的山…巨大的蟒蛇、

雨中突然冒出的黃莓果，滿山滿地…

第一次坐飛機…

上飛機前數十道關卡：

軍警和情報人員的搜身…

一直上不了飛機…。

這些夢境對比我後來的生活…

常常讓我覺得是真的？還是只是夢？

面對聯考以及打工存錢的雙重壓力，

我常常在掙扎：

是否該休學？乾脆別唸書了…

如其他僑生朋友一樣去找份高薪水的勞動型工作，

存一大筆錢回緬甸算了！

我當時覺得：

世界上很多人，我們一出生就輸了…

我們註定得跑得很用力才能跟得上別人，

即便是最簡單的「溫飽」和某些地方有的與生俱來的「受教育的權益」；

我們得很努力很努力地去爭取才能得到！

▲導演趙德胤就讀台中高工照片。（圖／岸上影像提供）



命運就是這樣…比電影更戲劇：

高三開學後的一個月，

某個週五，放學後，

跟平常一樣，

我快速地先跑到學校裡的學生餐廳打工1小時，

然後趕到川菜餐廳工作。

那天，川菜餐廳生意很好，

工作量非常大，

我又在無法專注的狀況下，

被一鍋熱水燙傷了手臂…

一團慌亂，

我被送到中山醫院急診，所幸無大礙，

但老闆覺得我已不適合在餐廳打工，解雇了我。

我馬上失去了每週2天半、

以及寒暑假的打工的機會。

當晚，我的手臂纏滿了紗布，

回到宿舍，室友們紛紛關心詢問，

但我說不出一句話！

拿了室友偷藏的煙猛吸…

▲導演趙德胤學生時期照片。（圖／岸上影像提供）



我失業了！

第二天是週六，

宿舍的室友們都回家了，

僑生同學們都去打工了，

我整天坐在宿舍前面的木棉樹下，

無所事事，

也沒有心思唸書準備聯考…

一直到下午，

有個中年人來找我，

他是跟我緬甸拜把兄弟（兒時好友）作漁貨生意的台灣人，

他交給我一封信，和7萬塊台幣，

原來是腊戌拜把友人寄來的信和錢，

信中寫了這位拜把兄弟要結婚，

需要一台DV攝影機…

他要我幫他買了寄回緬甸，

他想要用DV紀錄婚禮。

第2天，是週日，

我拿著錢去到柳川路一帶，走進一家攝影器材店，

用七萬塊台幣買了一台SONY TRV 950的攝影機，

馬上把攝影機郵寄到緬甸。

過了10天，攝影機被退回了！

當時，我猜想是緬甸當局對媒體攝影器材進出口管制嚴格，

而在詢問來往緬甸的人後，

也沒有人願意幫忙運送這樣的媒體器材。

拜把兄弟的婚禮已過去，

對於能否寄回攝影機這事，

他也已不在意，他再次來一封信說道：

「你寄到也紀錄不到什麼了…你留著玩，等回緬甸再還我！」

於是，在失業的那些假日…厭倦地準備聯考的日子裡…

在一個下午，

我打開了那台DV攝影機，

我打開了它的LCD螢幕觀景窗…

那片3吋的彩色世界…透過它…

裡面的木棉樹…裡面的風、裡面的所有東西…

我覺得很神奇…有一股魔力…

它可以框住你想看到的東西，

而把你不想看到的東西隔離在景框之外……

那是我第一次…感受到，生活、

打工存錢外、實體物質外、

理性思考外、邏輯之外的另一種東西…

那種東西不止是影像…

它是很奇秒的東西…它讓我覺得…

透過它，我能看到不一樣的世界…。

▲導演趙德胤學生時期照片。（圖／岸上影像提供）



後來，我禁不住每天把玩那台攝影機，

開始拿著它拍攝同學們的生活紀錄…

…也開始有同學們的親友，

學校的老師、

教官陸續找我去拍攝他們親友們的婚禮…給我一些籌勞…

我也開始以拍攝婚禮為業…

用攝影機來打工存錢寄回家。

透過拍攝婚禮，

我看到了新娘、新郎臉上的表情…

我有時zoom in 那個表情…看到了快樂、

也似乎看到了不安、

而那些種種的我的私密感受…無法言譯表達…

後來，我才明白，是「電影」。

我上了大學，唸了設計系…

又因為我在設計系的「設計或手繪技巧」相對沒有很好，

在做畢業作品時，

在我的指導教授孫春望鼓勵下，

我拍攝了第一部短片電影《白鴿》…

後來的後來…我去了金馬電影學院，

遇到了很多前輩：侯導、廖桑、李安導演等等的不吝分享及教導，

在那段期間，

彷佛被打通了電影的任督二脈…

▲導演趙德胤參與2009第一屆金馬電影學院。（圖／翻攝自2009金馬影展部落格）



…受到許多前輩們的鼓勵…

…我才有勇氣一個人，

拿著攝影機用極底成本…拍攝了《歸來的人》，

後來也才有勇氣實踐我想像中的電影…

拍攝了包含《冰毒》等…

接著才有人看到我，

支持我投資我…才拍了《再見瓦城》。

然後，又因為早期的短片，

在試鏡中結識了吳可熙…

而我們幾個在電影的路上，

變成革命戰友，

而我才能得到她的信任…交給我《灼人秘密》…

…非常獨特原創的心理驚悚劇本。

▲《灼人秘密》劇照。（圖／岸上影像提供）



而《灼人秘密》在籌資到拍攝，

都非常不順利…

畢竟劇本相對複雜，

在華語片這種電影可能較不常見…。

但我相信命運，

從小到現在，

我覺得命運之神一直在選擇我，

而我一直盡全力地努力後，

隨遇而安，從不逃避，

每次我都勇敢接受命運交給我的任務…

遇到什麼，就去面對什麼…。

在幾經挫敗後，命運很眷顧我們，

…我找到了精良的製作團隊伙伴，

拍攝開始，過程困難重重、

但大家意志堅定、各司其職、竭盡心力！

最終，我們完成了電影；

來到了坎城影展。

▲《灼人秘密》劇照。（圖／岸上影像提供）



在坎城影展期間，

受影展官方邀請去看《南方車站的聚會》

在抵達盧米埃電影院時，

有個男人問我是Midi嗎？（我坐的椅背上面有貼Midi Z）

他問我是不是NINA WU的導演？

他說他在幾篇報導裡看到我拍的電影是關於電影中的電影…

他說他也拍了一部電影是關於電影中的電影，

而他說看了我們的簡介…

我們的電影中的電影是在1960年代，

他的電影也是電影中的電影設在1960年代…

然後他曾研究個緬甸案子（劇本）

這男人講話很快，邊講邊揮動雙手，

我還來不及反應…

我們兩個中間隔著一個女人，是他的太太，

然後這位女人才介紹說：他是昆丁塔倫提諾…

然後他說他想看我們的電影，

然後想見見編劇吳可熙…

後來看完電影，

他跟我要了聯絡方式…快速交換了我們對《車站》一片的劇本意見…

接著他說，他會盡可能來看Nina Wu。

5/20下午4點半，在坎城。

《灼人秘密》首映，

坎城影展主席Thierry跟我說，

能不能延一下再放映，

因為昆丁在趕來，他非常想看，請求我等一下。

我其實是不想讓觀眾等的，因為觀眾都到了，

但主席百般請求，大家只好等了近8分鐘，

滿身大汗的昆丁導演出現了，他跟我說很對不起，

然後電影開場，主席Thierry 要我講句開場的話：

我說：「很感謝大家來看《灼人秘密》，

我沒有進過電影學校學習電影，

我都是在學校的圖書館和DVD出租店學習電影，

每次我走進DVD出租店，

我都會問自己：世界上有這麼多好的導演，

這麼多好的電影！

為什麼我要拍電影？

我的答案是：電影不需要我，但我需要電影，

我需要電影來表達我的私密的情感…和感受…和觀察…。

這部電影的製作過程不是很順利，

有很多限制，

但也是因為有這些限制我們才能突破，

才能找到一種自由的方法來拍這部電影！

電影是自由的，

它從來無法被定義該用怎樣的方式？

該如何來拍電影？

電影是自由的；

如同人的思考是自由的，

我也希望大家開放自由地看這部電影！謝謝！」

電影開始放映，燈光暗下，

觀眾隨著妮娜進入了我們創造的私密世界。

▲昆汀塔倫提諾出席《灼人秘密》坎城影展首映會。（圖／岸上影像提供）



對我來說…電影不止是故事，

電影除了故事以外還有更多的是那些私密的個人情感…的獨特表達…

我喜歡塔可夫斯基…不是他的長鏡頭…

不是他的符號…他讓我感動的是他描寫的：

「他母親別過頭去的淚水、

他母親在一片茅草中被風吹拂的長髮、

還有他念念不忘的童年…

那瓶倒掉的牛奶…那只喝著牛奶的貓…

還有他揮之不去的小時候的家…

最後在寒風中…變成了癈墟…」

我喜歡李安導演…

不是他熟練的場面調度…

不是他能把東方美學或隱喻學發揮在西方擅長的三幕劇裡…

我喜歡他的電影是他的個人的私密性觀點或經驗…

「他那個早晨快走慢跑的父親…

那個睡在椅子上看似熟睡的父親，旁邊擔心父親是否已經有些「昏迷」跡像的兒子…

我喜歡…「兩個背對觀眾相擁相泣的牛仔男人……

喜歡那個…

…被孤立在一片大海中的印度男孩；他對著海、

對著老虎大聲呼叫…似乎在問神的存在…」

電影結束後，

更多的採訪蜂湧而至，

在上百次的採訪後，

喉嚨開始發炎溢血…。

終於到今天早晨，

採訪才暫時完結。

從2018年初拿到劇本，

開始改劇本、籌資、組團隊、拍攝、剪接、後期、影展、採訪後…

為了《灼人秘密》我連續工作了一年半，

沒有一天是放假休息的。

於是在昨晚，

我決定婉拒了幾個臨時邀約的採訪，讓自己休息一天。

▲導演趙德胤、吳可熙、夏于喬、宋芸樺出席《灼人秘密》坎城影展首映會。（圖／岸上影像提供）



今天，大清早，醒了，起床後到樓下吃早餐，

由於太早，旅館的餐廳還沒食物，

於是我乾坐著喝茶…這時突然有人拍我肩膀…Midi

居然是昆丁導演…他也被影展安排住在這旅館，

他說他也睡不著…然後他又說了起來…他說的很快，

照常揮動著他的手勢，

我得非常專注聽他說英文，

他說我先別回答：

他拼湊一下我要給他的世界：

「妮娜永遠在惡夢裡面？，

其實一開始故事就結束了？

最後一場才是真的對吧？

妮娜去試鏡變成了惡夢？

1408是史蒂芬金的小說，

所有的人都困在裡面出不來？

我覺得你所有的hint（暗示）都放得極好，

前後呼應，我看得很擔心，

你知道，我很怕錯過一個暗示，

我就會不懂這故事…我超怕錯過暗示…

但我很尿急…那天我來太趕…所以，

至到後40分鐘我才出去上廁所…

還好我還連結得上那些暗示…

我之前的《低俗小說》也有hints很多…

…但沒你的這麼複雜…

我覺得這觀影經驗太好了…我覺得一般人要看2次才會知道這些「暗示」。

▲《灼人秘密》劇照。（圖／岸上影像提供）



在昆丁導演的連續15分鐘的快速英文表達後…

我很吃驚…也很得到鼓勵，

他居然都懂我們的佈局…都被看到了！

天下還有什麼比能了解你…懂你…更好的慰藉呢？

而且我非常喜歡昆丁導演寫的劇本…

他的劇本幾乎沒有破綻…

後來…餐廳的食物還是沒出來，

我們不得不聊了許多…聊到了一本書…

他說有個英國朋友給他看過一本書…

他覺得他不適合拍…關於緬甸的書：

而他說那本書我很適合拍…於是他開始講書名…

居然…那就是…前年…

一位英國的出版社老先生寄給我，

覺得很適合我拍的書…

然後我們交換了許多意見…怎麼拍…怎麼籌備…

他要我別急…自己一定要寫劇本…。

從我出生到現在…

我常常在想…如果沒有那場考試…

如果沒有那些種種…

如果我沒有離開家鄉…我會怎麼樣？

是的，我相信命運！

Midi 寫於坎城 25 May ,2019