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「謝謝大家沒去看蕭敬騰」　品冠密邀雙帥嘉賓助陣

記者蔡琛儀／台北報導

品冠「幸福指南」2019限定演唱會昨（25日）在北京奧體中心登場，由於昨晚北京同時有蕭敬騰「娛樂先生」演唱會、蔡依林坐鎮的麥田音樂節等演出，他笑著對歌迷說：「大家好，我是今晚幸福指南編輯部主編品冠，謝謝大家沒有去娛樂先生蕭敬騰的演唱會…因為今晚北京有很多演唱會。」讓全場粉絲都大笑。

▲▼品冠。（圖／海蝶提供）

▲▼品冠昨晚在北京開唱。（圖／海蝶提供）

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▲▼品冠。（圖／海蝶提供）

品冠這回獻聲北京，一個月前就開始備戰，除了日跑2萬步，連彩排結束後，都直奔健身房練到凌晨2點，飲食方面也忌甜忌鹹避辣，每天喝防彈咖啡加生酮飲食，不到三個星期就瘦了4公斤；甚至為了防堵家人把感冒傳染給他，演唱會倒數三週全在家裡戴口罩，連睡覺都戴著，讓老婆Jennifer虧：「連睡覺都防我防那麼重，我是有這麼毒嗎？」直呼拼第三胎的機會無望。

昨晚有吸引4500名歌迷到場，好友陳曉東夫婦、柯以敏，連「果郡王」李東學都來共襄盛舉，品冠開場穿著酒紅色西裝，深情獻唱《幸福指南》、《無可救藥》等歌曲揭開序幕。更特別邀請周深擔任嘉賓，周深以其獨特的女聲聲線著稱，曾參戰過《中國好聲音3》，品冠談到第一次聽到周深的美聲驚為天人，他表示：「如果有天科技發達，醫療界允許每個人租借別人的身體器官，我非常希望可以租借周深的嗓音。」周深則說：「我從很久很久之前就聽你的第一首歌…」讓品冠忍不住笑罵：「講話小心一點，是多久以前。」聰明的周深馬上接招：「就昨天，覺得聲音怎麼這麼透亮、溫暖。」

▲▼品冠。（圖／海蝶提供）

▼品冠邀請周深、王博文助陣演唱會。（圖／海蝶提供）

▲▼品冠。（圖／海蝶提供）

而另一位登場的特別嘉賓是新銳男歌手王博文，他也對品冠說：「我小的時候，特別愛你。讓我最幸福的是今天可以跟你一起唱歌，就像圓夢一樣，但有段時間愛你又恨你…」讓品冠百思不得其解「恨」從何而來，追問之下才知道當年王博文參加選秀節目時，競爭對手選唱品冠的《那些女孩教我的事》讓他落入淘汰。

品冠昨還加碼獻唱了6月即將發行的新專輯《幸福指南編輯部》中的新歌，尾聲唱到《門沒鎖》時，他感性謝謝歌迷23年來一路的支持，演唱經典歌曲《疼你的責任》時，更是難得落下男兒淚，幾度唱到哽咽，氣氛感人，他事後透露每次唱這首歌都會有特別感觸：「雖然每隔兩年都會有新的系列演唱會，但覺得很珍惜，尤其是第一次到大陸宣傳專輯就是2001年帶著《疼你的責任》專輯到北京，那個簽名會的畫面還是歷歷在目，看著當時的歌迷現在很多也帶著孩子來看昨晚的演唱會了，覺得與其說是我的歌陪伴他們長大，更應該說是因為他們陪著我可以唱到現在。」

▲▼品冠。（圖／海蝶提供）

▲▼品冠在演唱會尾聲忍不住落下男兒淚。（圖／海蝶提供）

▲▼品冠。（圖／海蝶提供）

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