傑森瑪耶茲台北演唱會JJ也來了！大喊「支持同婚」全場尖叫

美國葛萊美獎得主「音樂大玩童」傑森瑪耶茲(Jason Mraz)相隔4年半再度來台開唱,今(25日)晚間重返台北小巨蛋,一開口就用標準中文向大家打招呼,引起台下8000人尖叫歡呼,其中一位還是天王「林俊傑」!兩人其實已在後台相見歡,JJ還在傑森的帽子留下秘密訊息!而他也在台上公開表達支持同婚。

傑森瑪耶茲演唱會JJ也到了!

傑森瑪耶茲晚間近8點15分,以《Let's See What the Night Can Do》開場,用中文穿插英文向久等的粉絲打招呼,「我是Jason Mraz,今天我們要唱一些愛的歌,歡迎你們跟我一起唱。」並用清楚說出「跟我一起唱」的標準中文,引起現場驚呼。

他穿著花紋襯衫,戴著一頂鴨舌帽就上場,不過仔細看帽子正面寫著「Love」字樣,原來這是今晚剛熱騰騰寫上去的。

傑森瑪耶茲重返台北小巨蛋開演唱會。

傑森瑪耶茲在後台密會林俊傑,兩人曾在金曲獎同台演出,也在專輯中合作過,傑森邀請 JJ 在他的鴨舌帽上題字,JJ 寫下「愛」、傑森隨即補上「Love」,回應這次演唱會唱「愛的歌」的主題。不僅如此,傑森還在台北場演唱與 JJ 的合唱曲《I Am Alive》獨家獻給台灣粉絲,回應這份友誼。

傑森瑪耶茲演唱會上的帽子上面留有JJ的簽字。

傑森瑪耶茲一連演唱《Living In The Moment》、《Curbside Prophet》、《The Remedy (I Won’t Worry)》等經典歌曲,更首次在台演唱《Love is Still the Answer》、《Might As Well Dance》、《Have It All》等新專輯《懂得愛 / Know.》的歌,更以布偶代替美國女歌手梅根崔娜(Meghan Trainor)合唱《More Than Friends》,

他唱到《Unlonely》,台下更是配合一起扭臀跳舞,到了《I'm Yours》更是全場大合唱,還有演唱《Friendship》、《Make It Mine》等共21首創作新歌與金曲,不時以「謝謝」、「我也愛你」、「尖叫聲」等中文穿插逗樂粉絲,台下也雖有椅子,搖滾區也幾乎站全場。

傑森瑪耶茲演唱到《93 Million Miles》時,他請台下觀眾想想身邊愛的人,也得知台灣昨日同性婚姻開放登記,台上說出:「這是一個領先全球的創舉,我支持同性婚姻,這是一場世界勝利。」讓台下不少觀眾激動尖叫。他五度訪台,今晚共吸引約8000人來朝聖,演唱會票房約3000萬。