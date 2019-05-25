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傑森瑪耶茲台北演唱會JJ也來了！大喊「支持同婚」全場尖叫

記者吳孟庭／綜合報導

美國葛萊美獎得主「音樂大玩童」傑森瑪耶茲（Jason Mraz）相隔4年半再度來台開唱，今（25日）晚間重返台北小巨蛋，一開口就用標準中文向大家打招呼，引起台下8000人尖叫歡呼，其中一位還是天王「林俊傑」！兩人其實已在後台相見歡，JJ還在傑森的帽子留下秘密訊息！而他也在台上公開表達支持同婚。

▲傑森瑪耶茲演唱會JJ也到了！。（圖／JUSUT LIVE提供）

▲傑森瑪耶茲演唱會JJ也到了！。（圖／JUSUT LIVE提供）

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傑森瑪耶茲晚間近8點15分，以《Let's See What the Night Can Do》開場，用中文穿插英文向久等的粉絲打招呼，「我是Jason Mraz，今天我們要唱一些愛的歌，歡迎你們跟我一起唱。」並用清楚說出「跟我一起唱」的標準中文，引起現場驚呼。

他穿著花紋襯衫，戴著一頂鴨舌帽就上場，不過仔細看帽子正面寫著「Love」字樣，原來這是今晚剛熱騰騰寫上去的。

▲▼傑森瑪耶茲演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲傑森瑪耶茲重返台北小巨蛋開演唱會。（圖／記者張一中攝）

傑森瑪耶茲在後台密會林俊傑，兩人曾在金曲獎同台演出，也在專輯中合作過，傑森邀請 JJ 在他的鴨舌帽上題字，JJ 寫下「愛」、傑森隨即補上「Love」，回應這次演唱會唱「愛的歌」的主題。不僅如此，傑森還在台北場演唱與 JJ 的合唱曲《I Am Alive》獨家獻給台灣粉絲，回應這份友誼。

▲▼傑森瑪耶茲演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲傑森瑪耶茲演唱會上的帽子上面留有JJ的簽字。（圖／記者張一中攝）

傑森瑪耶茲一連演唱《Living In The Moment》、《Curbside Prophet》、《The Remedy (I Won’t Worry)》等經典歌曲，更首次在台演唱《Love is Still the Answer》、《Might As Well Dance》、《Have It All》等新專輯《懂得愛 / Know.》的歌，更以布偶代替美國女歌手梅根崔娜（Meghan Trainor）合唱《More Than Friends》，

他唱到《Unlonely》，台下更是配合一起扭臀跳舞，到了《I'm Yours》更是全場大合唱，還有演唱《Friendship》、《Make It Mine》等共21首創作新歌與金曲，不時以「謝謝」、「我也愛你」、「尖叫聲」等中文穿插逗樂粉絲，台下也雖有椅子，搖滾區也幾乎站全場。

傑森瑪耶茲演唱到《93 Million Miles》時，他請台下觀眾想想身邊愛的人，也得知台灣昨日同性婚姻開放登記，台上說出：「這是一個領先全球的創舉，我支持同性婚姻，這是一場世界勝利。」讓台下不少觀眾激動尖叫。他五度訪台，今晚共吸引約8000人來朝聖，演唱會票房約3000萬。

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傑森瑪耶茲, Jason Mraz, 林俊傑, JJ

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