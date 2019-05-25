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9歲Kimi玩卡丁車洩真實身高！　站林志穎旁邊「只差一個頭」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人林志穎25日到桃園某家賽車場，帶兒子Kimi（黑米哥哥）來試新賽車。他過去帶兒子參加《爸爸去哪兒》，現在孩子回歸正常生活鮮少露正臉，這次曬出近照，父子倆並肩站在一起，掀起粉絲驚呼：「快一樣高了！」

▲▼林志穎帶Kimi賽車。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

▲林志穎帶Kimi賽車。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

Kimi身穿黑色短袖T恤，內搭長袖運動衣，手套，腳踩運動鞋，和林志穎並肩站在一起，加上戴安全帽，高度只差一個頭的距離。他在爸爸指導下學開卡丁車，獨自操縱方向盤，在賽道上奔馳，父子倆更開著大小賽車繞場。

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▲▼林志穎帶Kimi賽車。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

▲林志穎親自教Kimi開車。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

▲▼林志穎帶Kimi賽車。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

▲Kimi體驗新賽車，開心擺POSE。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

▲▼林志穎帶Kimi賽車。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

▲Kimi和林志穎並肩開腿站著，身高只差一個頭。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

網友驚呼Kimi身高再度暴風抽高，「已經長這麼高了」、「好酷」、「已經不是剛認識時候，要鬧著爸比泡奶奶的黑米了。」還有人注意到兒子車子開得比林志穎快，狂讚「父子倆一起塞車，帥喔」、「覺得黑米哥哥，未來有可能會繼承爸比的志業，當一位賽車手」、「黑米哥哥從小培養不錯」、「幾年後進軍F1，完成你未盡的夢想。」

▲▼林志穎帶Kimi賽車。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

▲林志穎和Kimi一起開車上賽道，一大一小，而且小車領先。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

▲▼林志穎帶Kimi賽車。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

▲林志穎拍下Kimi獨自開車上路的模樣。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

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