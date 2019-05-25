薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

記者潘慧中／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的薔薔（林嘉凌）常分享生活點滴，卻鮮少提到家世背景，她的爺爺其實是警委會委員、擁有7間房產，爸爸則是全台最大的中古車行老闆，她表示與其說家庭環境優渥，不如說是「備受折磨，其實金湯匙很辛苦、很可憐，精神折磨不容易。」

▲薔薔難得提起家人。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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薔薔在《小明星大跟班》透露自己從小被打到大，每天照三餐被打，學校老師和家人都管很嚴，「所以之後就很容易發瘋。」再加上爸爸施行軍事化教育，談戀愛根本不敢讓家人知道，生活中遇到事情也不敢訴苦，只能自己想辦法解決，「因為請家人幫忙，絕對第一個被劈頭大罵。」

▲薔薔家裡管很嚴。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



被問到未來是否有可能繼承家業，薔薔表示的確曾去自家公司幫忙，怎料只上一天班就被開除，因為當天中午想說去保養皮膚，於是請其他員工開車載她，爸爸發現後大罵：「妳不幫忙還把員工叫出去？！真是請鬼拿藥單！員工還被妳拿去這樣亂使用，滾！不要來！」

▲▼薔薔曾到自家公司上班，只上一天爸爸就叫她走人。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



薔薔坦言對家業沒有太大興趣，現在只想做自己喜歡做的事，到世界各地體驗各種風俗民情，「用我的角度給很多人看到不同感覺的世界，所以我現在不斷做的就是用影片讓大家看我的生活。」