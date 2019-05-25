ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊丞琳親揭「螢光系美甲」是時尚重點！　網一看笑了：好像巧克力

記者韓景樺／綜合報導

藝人楊丞琳出道18年，影視歌三棲的她不只演藝成績亮眼，不老的童顏美貌和具有個人特色的時尚穿搭，都備受粉絲關注、效仿。近日她在IG分享了新的美甲成果，指尖上的螢光色系超搶眼，也引來「只有你能駕馭」的驚嘆。

▲▼楊丞琳是不少女性心中的時尚指標。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲楊丞琳是不少女性心中的時尚指標。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

請繼續往下閱讀...

圈內不少女星都熱衷於指甲彩繪，身為不少女性心中時尚指標的楊丞琳也在近日曬出美甲照，更認真幫網友們劃重點：「今年春夏不能沒有螢光色系。」果然她以身作則，在十指上分別塗了螢光黃、螢光粉、螢光橘等色的指甲油，頓時讓人眼睛為之一亮。

▲▼楊丞琳是不少女性心中的時尚指標。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲▼楊丞琳是不少女性心中的時尚指標。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲楊丞琳近日塗上螢光色系指甲油，意外被讚美。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

不少網友都說，螢光色照理說會讓皮膚看來顯黑，但塗在楊丞琳手上卻意外合理，紛紛佩服驚嘆：「大概只有皮膚白的人能擦螢光色」、「螢光色很難駕馭，我擦了變黑手，妳好適合喔！美美der」、「好像m&m巧克力，想吃」、「彩虹指甲」，更有粉絲直接讚她是「被演藝事業耽誤的超級手模」，意外獲得不少好評。

▲▼網友們看了楊丞琳的新美甲，也紛紛讚好看。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲▼網友們看了楊丞琳的新美甲，也紛紛讚好看。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲網友們看了楊丞琳的新美甲，也紛紛讚好看。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

而楊丞琳日前才揭露自己和服飾品牌合作，6月起全能天后即將多了「風格代言人」和「風格設計師」的新身分，而她24日也透過IG曝光與品牌合作拍攝時的梳化花絮，更自信地向關注她的女孩們喊話：「其實我們都比自己想的還要更美麗！」讓粉絲大呼期待。

▲▼楊丞琳是不少女性心中的時尚指標。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲▼楊丞琳是不少女性心中的時尚指標。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲楊丞琳6月即將多2個新身分，既是風格代言人，也是風格設計師。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

鮪魚「屁股彈泳圈」偷用手　網批作弊揭黑歷史：在娛百也是！

推薦閱讀

徐若瑄飛香港合體「短髮女神」　21年前神凍齡同框照曝光

徐若瑄飛香港合體「短髮女神」　21年前神凍齡同框照曝光

魏蔓自爆失戀！　愛了16年的他「穩交25歲小女友」…心碎一地：讓我靜靜

魏蔓自爆失戀！　愛了16年的他「穩交25歲小女友」…心碎一地：讓我靜靜

太妍自爆「每天都在演戲」！　親回IG提問…認和SHINee的他超熟

太妍自爆「每天都在演戲」！　親回IG提問…認和SHINee的他超熟

吳亦凡媽「神級外貌」罕曝光！　立體五官＋高冷氣質…網驚：連髮際線都一樣

吳亦凡媽「神級外貌」罕曝光！　立體五官＋高冷氣質…網驚：連髮際線都一樣

劉雨柔親哥私傳「化妝戴假髮」美照　她一看秒崩潰：你可以停止嗎

劉雨柔親哥私傳「化妝戴假髮」美照　她一看秒崩潰：你可以停止嗎

郭雪芙露耳短髮「撞臉袁艾菲」！　瀏海剪到眉上...網讚：像芭比

郭雪芙露耳短髮「撞臉袁艾菲」！　瀏海剪到眉上...網讚：像芭比

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

《妻子浪漫旅行2》完結倒數！張嘉倪2歲兒驚現身　網尖叫：小男神

《妻子浪漫旅行2》完結倒數！張嘉倪2歲兒驚現身　網尖叫：小男神

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

瑤瑤首爾合體韓男友！　萌綁雙馬尾…一蹲下險露「渾圓屁股蛋」網辣暈

瑤瑤首爾合體韓男友！　萌綁雙馬尾…一蹲下險露「渾圓屁股蛋」網辣暈

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

演藝圈首對同婚新人！　濱小步牽軍人女友登記「變軍眷」告白甜炸

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

雪碧遭爆閃婚「嫁新加坡男友」　直接亮出身分證…鬆口洩感情現況

子瑜親揭「很少說中文」背後真相！直播教MOMO講中文…Q炸

遇到Monsta X遭淘汰練習生…　周憲哭了：眼裡只看得到他

「鄭秀文在騙自己」　原諒偷腥許志安！關錦鵬：她是對的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊丞琳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 楊丞琳親揭「螢光系美甲」是時尚重點！　網一看笑了：好像巧克力
  2. 佘詩曼《跑男7》對決男星「按頭浸泥水」　網驚噴表情包：嫻妃娘娘發功！
  3. 「鄭秀文在騙自己」　原諒偷腥許志安！關錦鵬：她是對的
  4. 林進「還原火場」惡整小A辣！　逃難帶這3樣…吳宗憲看傻：我的媽
  5. 女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了
  6. 遇到Monsta X遭淘汰練習生…　周憲哭了：眼裡只看得到他
  7. 余秉諺《大時代》6大罪行被轟渣男　強吻老婆被怒踢小鳥
  8. 陳斐娟曝新節目「卡關真相」　老搭檔廖慶學現身：沒被踩死！
  9. 周杰倫師大打球…朋友錢包掉了！「誰撿到我親自跟他拍照」不到1天奇蹟出現
  10. 快訊／蕭秉治被「大小眼」暴怒　嗆髒話：把你手腳打斷！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366