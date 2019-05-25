楊丞琳親揭「螢光系美甲」是時尚重點！　網一看笑了：好像巧克力

記者韓景樺／綜合報導

藝人楊丞琳出道18年，影視歌三棲的她不只演藝成績亮眼，不老的童顏美貌和具有個人特色的時尚穿搭，都備受粉絲關注、效仿。近日她在IG分享了新的美甲成果，指尖上的螢光色系超搶眼，也引來「只有你能駕馭」的驚嘆。

▲楊丞琳是不少女性心中的時尚指標。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

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圈內不少女星都熱衷於指甲彩繪，身為不少女性心中時尚指標的楊丞琳也在近日曬出美甲照，更認真幫網友們劃重點：「今年春夏不能沒有螢光色系。」果然她以身作則，在十指上分別塗了螢光黃、螢光粉、螢光橘等色的指甲油，頓時讓人眼睛為之一亮。

▲楊丞琳近日塗上螢光色系指甲油，意外被讚美。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

不少網友都說，螢光色照理說會讓皮膚看來顯黑，但塗在楊丞琳手上卻意外合理，紛紛佩服驚嘆：「大概只有皮膚白的人能擦螢光色」、「螢光色很難駕馭，我擦了變黑手，妳好適合喔！美美der」、「好像m&m巧克力，想吃」、「彩虹指甲」，更有粉絲直接讚她是「被演藝事業耽誤的超級手模」，意外獲得不少好評。

▲網友們看了楊丞琳的新美甲，也紛紛讚好看。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

而楊丞琳日前才揭露自己和服飾品牌合作，6月起全能天后即將多了「風格代言人」和「風格設計師」的新身分，而她24日也透過IG曝光與品牌合作拍攝時的梳化花絮，更自信地向關注她的女孩們喊話：「其實我們都比自己想的還要更美麗！」讓粉絲大呼期待。

▲楊丞琳6月即將多2個新身分，既是風格代言人，也是風格設計師。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）