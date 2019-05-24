雪碧遭爆閃婚「嫁新加坡男友」　直接亮出身分證…鬆口洩感情現況

記者韓景樺／綜合報導

辣模雪碧（方祺媛）擁有E罩杯傲人上圍，魔鬼身材加上直率敢言的大膽作風，讓她被奉為「情色教主」，更是不少男粉絲心中的女神。而近日有傳言稱雪碧偷偷閃婚，23日她也直接PO出身分證打臉爆料者，更公開喊話：「等待有緣人中。」

▲雪碧擁有美艷外貌和魔鬼身材，是不少男粉絲心中的女神。（圖／翻攝自IG／雪碧）

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雪碧日前PO出一張小心翼翼抱著小寶寶的照片，有感而發稱自己不會閃婚，「但我應該會閃孕」，直言現在婚姻對女生而言已經不是一種保障，她更豪氣地說：「自己生自己養就好，巨蟹充滿母性光輝。」

▲雪碧日前才在IG曬「嬰兒照」鬆口會閃孕。（圖／翻攝自IG／雪碧）

「不會閃婚」的話言猶在耳，近日卻有爆料稱雪碧已經結婚了，眼見傳言沸沸揚揚，雪碧本人也在24日親自出面闢謠，她更大方曬出身分證背面的配偶欄，「給大家看一下，配偶一直都空白，等待有緣人中。」或許是不滿感情狀態被拿來造謠，雪碧也在最後狠嗆爆料者是瞎咖，更霸氣地說：「我真的結婚早就被記者報，還輪到妳唷！」

▲雪碧曬出身分證，力證自己沒有結婚。（圖／翻攝自IG／雪碧）

特別的是，雪碧在IG和臉書同步PO文後，有網友在下方留言透露自己聽說的傳聞：「有人說你結婚，然後嫁到新加坡。」意外釣出雪碧本尊親自回覆：「新加坡的分手了......」，讓眾人都感到十分驚訝。

▲雪碧PO文下方，有粉絲留言聽說她嫁到新加坡。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛）

而雪碧PO身分證力證單身的消息一出，有粉絲大讚女神有性格，更幽默自薦希望可以「報名配偶欄登記」。許多細心網友也留意到雪碧的出生地是台南，紛紛出面跟「同鄉」相認，更笑說果然是南部出正妹。

▲雪碧曬出身分證後，不少網友都留意到她是台南人。（圖／翻攝自IG／雪碧）