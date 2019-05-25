白種元推薦馬鈴薯排骨湯在這吃！順便打卡李鍾碩、孔劉拍戲景點

某年被老妹拖去看BEAST演唱會後開啟對韓國的愛，喜歡到韓國走訪喜愛的..

文／安妮小姐

來到首爾聖水洞，不是只能喝喝咖啡，這裡也有美食餐廳等著各位來品嚐！原先是想到韓劇《羅曼史是別冊附錄》拍攝場景「蕎麥食堂」吃飯，不過到的時候不巧是下午休息時間，所幸就到附近非常有名的「傳聞中的聖水馬鈴薯排骨湯」用餐（沒錯，他的店名就是這樣常），也是美食節目《白種元的三大天王》介紹過的美食店，非正餐時段還是高朋滿座，不愧是人氣美食店啊！！！

「傳聞中的聖水馬鈴薯排骨湯」餐廳範圍比想像中還要大許多，招牌雖沒有中文，但餐廳外貼上《白種元的三大天王》相關照片與介紹，讓人想錯過它都難XD

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餐廳外除了有《白種元的三大天王》相關照片外，還有簽名呢！

ps.《白種元的三大天王》是韓國頂尖主廚美食對決的節目，白種元老師也是韓國相當有名的餐飲專家。

我們是大約下午三點半抵達，一進到店內看到這麼多仍在用餐的客人，不禁讓人驚呼一聲「啊～」，原本以為沒位子了，結果店員示意我們往右邊走，原來那裡還有另外一個用餐空間！



這區的用餐空間雖然比較隱密些，但此時這區用餐客人較少，整體感受不像正廳那樣壅擠，而且每桌桌上都有服務鈕，若需要加點或是其他服務，按下按鈕後服務人員就會立即前來協助。



菜單的部分因為只有韓文，安妮利用谷歌翻譯把中文打上去讓大家參考（如果有錯誤請指正）。這裡除了有販售比較大份量的馬鈴薯排骨湯外，若是一人來用餐，這裡也有提供一人份的可以點，我們雖是兩人來用餐，但擔心點小份的馬鈴薯排骨湯還是會吃不完，所以乾脆都點一人份的來吃就好。

點好餐後，小菜相當迅速地就送上桌了，這幾樣小菜中，安妮覺得醃蘿蔔相當好吃！不會太辣丶酸度夠很開胃丶蘿蔔脆度也很夠，一個不小心就停不下來的吃耶～哈哈哈！！！

一人份馬鈴薯排骨湯W7500。過沒多久主餐馬鈴薯排骨湯也上桌了，個人真的很喜歡吃馬鈴薯排骨湯，每次回到台灣都會想念的韓式好味道！

這家湯頭相當濃郁，雖然辣度對安妮來說有比較辣一些（小辣以上，中辣以下），但湯頭很順口不嗆口，胡椒味也不會過重，不管是單喝或是搭配白飯一起吃都很讚！

我們在吃馬鈴薯排骨湯時，都習慣先將排骨分次夾出，放在店家準備的小白盤上，再慢慢剝肉來吃，這樣的好處是，比較不會因為吃的過程中，湯汁濺出噴到衣服，若是擔心衣服會弄髒的話，這裡也有提供圍裙，可以自行取用。

排骨也相當大氣，肉量還滿多的，而且因為已經燉得軟嫩，排骨上的肉挺容易就剝下。湯裡也吃得到馬鈴薯塊，而且安妮這碗馬鈴薯感覺也燉得滿久，喝湯時覺得帶些微微的馬鈴薯味道，這樣的味道結合下，個人覺得加分不少耶～～



安妮覺得他們的排骨肉沾醬好好吃！！！經過一番比例調配的特製芥末沾醬，還加上些許洋蔥末和辣椒末，味道相當棒！雖然常因為排骨本身就很入味，所以常常都是直接單吃不沾醬，但他們的醬汁讓安妮狂沾來吃XDD

「傳聞中的聖水馬鈴薯排骨湯」距離地鐵2號線「聖水站」不遠，從4號出口搭手扶梯下來後，立刻左迴轉，遇到的第一個叉路口右轉直走就會到了。

聖水站附近還有韓劇《羅曼史是別冊附錄》拍攝場景「蕎麥食堂」丶韓劇《鬼怪》場景「摩卡書房壁畫」、大林倉庫和知名咖啡廳「Cafe Onion」等，都可以順道走走。還記得安妮第一次來到聖水站，是為了去朝聖當時搬新家的CUBE娛樂公司「CUBE CAFE」，雖然現在對於CUBE實在....好吧至少回憶是美好的XDD



從聖水站往「傳聞中的聖水馬鈴薯排骨湯」的途中，我們順便到「蕎麥食堂」朝聖一下，因為已經是店家休息時間，就不好意思進去，僅在店外拍拍照紀念，看到店面外觀是否覺得相當熟悉呢？它就是韓劇《羅曼史是別冊附錄》出現相當多次的烏龍麵店，劇中名稱叫「山茶花」，不過現實餐廳真名為「蕎麥食堂」；劇中賣烏龍麵，現實則是賣蕎麥麵。

▲李鍾碩拍《羅曼史是別冊附錄》出現的山茶花食堂。（圖／翻攝自tvN）

※蕎麥食堂 聖水店(소바식당 성수점)

地址：首爾特別市城東區練武場7Ga街6

서울특별시 성동구 연무장7가길 6

時間：11:00-21:00(15:00-17:00休息)丶春節當天／中秋當天休息

電話：02-6339-1552



摩卡書房壁畫（모카책방벽화）就更不需再多說了，韓劇《鬼怪》的拍攝景點之一啊！！！不過這卻是安妮第一次來朝聖（都過多久了...= =），大家已經熟到不能再熟的地方，如果還有朋友還沒朝聖過的，壁畫就在「傳聞中的聖水馬鈴薯排骨湯」附近而已，用完餐後可以順便來這裡走走拍拍照。

最後給大家本次造訪店址詳細資訊：

※傳聞中的聖水馬鈴薯排骨湯 소문난성수감자탕

地址：首爾特別市城東區練武場街45

서울특별시 성동구 연무장길 45

電話：02-465-6580

時間：24小時營業

交通：地鐵2號線「聖水站」4號出口,步行約5分鐘內

（以上圖片皆由安妮小姐授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

安妮小姐

某年被老妹拖去看BEAST演唱會後開啟對韓國的愛，喜歡到韓國走訪喜愛的韓劇場景丶品嘗韓星也愛的美食...讓安妮用照片與文字與你們分享多彩迷人的韓國。看更多請至粉絲團【Ｓｉｍｐｌｅ Ｌｉｆｅ。跟著安妮走。】

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