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彩虹同婚／同志友人「登記結婚」狂放閃　李杏笑：考慮過單身感受嗎？

記者李欣容／台北報導

李杏一直以來都相當關注同婚議題，身邊也有許多同志朋友，看著他們在愛情中摔跤，今（24日）同婚專法通過，許多友人都去登記結婚，她開玩笑喊，「跩什麼啊！有沒有考慮過單身人的感受。」但其實內心相當替他們開心。

▲▼ 李杏支持同婚專法 。（圖／翻攝自Facebook／李杏）

▲李杏支持同婚專法 。（圖／翻攝自Facebook／李杏）

李杏在學生時期就結交許多同志好友，有些是身邊數一數二的親密朋友，「我一直都很知道他們面臨的困難，他們不被社會接受，就算今天已經可以合法結婚，但這個社會上還是有很多很多無法接受同性戀的人，網路上還是會有人用充滿歧視的文字發表言論，沒有人應該被這樣對待。」

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▲▼ 李杏支持同婚專法 。（圖／翻攝自Facebook／李杏）

▲李杏身邊有許多同志朋友。（圖／翻攝自Facebook／李杏）

也曾有朋友跟家人出櫃，但家人不接受，李杏認為，「家人的愛與支持對他們來說是很重要的，就如同一百個路人發表歧視的言論我覺得都比不上一個家人的否定。」

▲▼ 李杏支持同婚專法 。（圖／翻攝自Facebook／李杏）

▲同志友人登記結婚，李杏笑：「考慮過單身的人的感受嗎！」（圖／翻攝自Facebook／李杏）

同婚專法誕生，李杏今滑開手機都是滿滿的結婚喜訊，她打趣說，「我的感觸就是…跩什麼啊你們這些人！有考慮過單身的人的感受嗎！哈哈好啦，其實內心還是很替他們開心。」

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