ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

迪士尼經典卡通《奇奇與蒂蒂》真人版開拍！「新劇本」全都變了

▲迪士尼宣佈真人版《奇奇與蒂蒂：救難小福星》即將開拍。（圖／翻攝自迪士尼IG／＠disneyland）

▲迪士尼宣佈真人版《奇奇與蒂蒂：救難小福星》即將開拍。（圖／翻攝自迪士尼IG／disneyland）

記者阮巧雯／綜合報導

最近迪士尼推出不少真人版經典動畫電影，像是《小飛象》、《阿拉丁》，以及即將在7月上映的《獅子王》，讓不少影迷們感到興奮。而近日迪士尼又宣佈另一經典動畫真人版電影《奇奇與蒂蒂》（Chip 'n' Dale）即將開拍！

據外媒《Hollywood Reporter》報導，即將開拍的真人版《奇奇與蒂蒂：救難小福星》（Chip 'n' Dale: Rescue Ranger）電影，找來了美國知名搞笑團體The Lonely Island中的Akiva Schaffer當導演，而這電影也將結合CG特效和真人演出。

請繼續往下閱讀...

▲迪士尼宣佈真人版《奇奇與蒂蒂：救難小福星》即將開拍。（圖／翻攝自迪士尼IG／＠disneyland）

▲真人版《奇奇與蒂蒂》劇情將會有全新劇本。（圖／翻攝自迪士尼IG／disneyland）

奇奇與蒂蒂早在1943年就出現在迪士尼動畫中，而在1989年有了全新形象《奇奇與蒂蒂：救難小福星》，在全新形象中，身為領導這花栗鼠團隊的奇奇和傻頭傻腦的蒂蒂經營一間幫助動物們解決疑難雜症的偵探所。

另外報導中也透露，真人版《奇奇與蒂蒂》不會沿用原創內容或是偵探隊情節，劇情內容將會重新編排。不少喜歡奇奇與蒂蒂的粉絲們聽到消息傳出，都迫不及待的敲碗表示等不及電影上映了。

威爾史密斯同框山下智久！！　超激動學日文「發音很完美」

推薦閱讀

安海瑟薇出道20年終於摘星！　粉絲狂喜「終於等到這一天」

安海瑟薇出道20年終於摘星！　粉絲狂喜「終於等到這一天」

神顏值！貝克漢一家4男神合體　帥兒「另類混搭」成焦點...粉笑：認真？

神顏值！貝克漢一家4男神合體　帥兒「另類混搭」成焦點...粉笑：認真？

黑寡婦復活關鍵曝光！　外媒揭「2方法」救活她

黑寡婦復活關鍵曝光！　外媒揭「2方法」救活她

哈利王子預告「周三宣布重大事項」　寶寶皇室頭銜曝光！

哈利王子預告「周三宣布重大事項」　寶寶皇室頭銜曝光！

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

阿嬌爆分居賴弘國…遭酸「婚結得不值」　密友揭婚姻現況！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

奇奇與蒂蒂, Chip 'n' Dale, 迪士尼, Disney

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Ella曝喜訊：今天是個大日子！　「充滿幸福的粉紅泡泡」
  2. 彩虹同婚／同志友人「登記結婚」狂放閃　李杏笑：考慮過單身感受嗎？
  3. 星二代脫上衣拍宣傳照！　媽媽擔心問「這樣好嗎？」
  4. 彩虹同婚／藏男友10年向家人出櫃「不被祝福」　葉天倫感動好友今結婚了
  5. 迪士尼經典卡通《奇奇與蒂蒂》真人版開拍！「新劇本」全都變了
  6. 勝利爆「召妓內幕」！　提前帶回家「確認水準」隔天送給客戶
  7. 梁詠琪錄音室崩潰大哭　曝「不唱這首歌」全因陷戀愛困境
  8. 子瑜親揭「很少說中文」背後真相！直播教MOMO講中文…Q炸
  9. 「紅孩兒」王海輪健身差很大！女主持人臉皮驗貨「肌胸肉」
  10. 開房A罩杯台女…他一脫「被騙了」！　方馬丁戳破男人真心話：會不爽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366