迪士尼經典卡通《奇奇與蒂蒂》真人版開拍！「新劇本」全都變了

▲迪士尼宣佈真人版《奇奇與蒂蒂：救難小福星》即將開拍。（圖／翻攝自迪士尼IG／disneyland）



記者阮巧雯／綜合報導

最近迪士尼推出不少真人版經典動畫電影，像是《小飛象》、《阿拉丁》，以及即將在7月上映的《獅子王》，讓不少影迷們感到興奮。而近日迪士尼又宣佈另一經典動畫真人版電影《奇奇與蒂蒂》（Chip 'n' Dale）即將開拍！

據外媒《Hollywood Reporter》報導，即將開拍的真人版《奇奇與蒂蒂：救難小福星》（Chip 'n' Dale: Rescue Ranger）電影，找來了美國知名搞笑團體The Lonely Island中的Akiva Schaffer當導演，而這電影也將結合CG特效和真人演出。

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▲真人版《奇奇與蒂蒂》劇情將會有全新劇本。（圖／翻攝自迪士尼IG／disneyland）

奇奇與蒂蒂早在1943年就出現在迪士尼動畫中，而在1989年有了全新形象《奇奇與蒂蒂：救難小福星》，在全新形象中，身為領導這花栗鼠團隊的奇奇和傻頭傻腦的蒂蒂經營一間幫助動物們解決疑難雜症的偵探所。

另外報導中也透露，真人版《奇奇與蒂蒂》不會沿用原創內容或是偵探隊情節，劇情內容將會重新編排。不少喜歡奇奇與蒂蒂的粉絲們聽到消息傳出，都迫不及待的敲碗表示等不及電影上映了。