金材昱25歲「正面全裸露毛」寫真被挖出！同系列照片還有金英光

記者吳孟庭／綜合報導

南韓36歲人氣男演員金材昱（김재욱），最近因演出韓劇《她的私生活》的美術館館長Ryan而一炮而紅，他性感的熟男魅力更被譽為「行走的荷爾蒙」，不但他8年前只穿內褲表演的畫面被挖出，連25歲為雜誌拍攝的「露毛全裸寫真」也再度掀起話題，而且還有其他知名男星也大方貢獻胴體。

▲金材昱被譽為「行走的荷爾蒙」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

金材昱在2008年，也就是25歲的時候，為《W Korea》拍攝一組黑白照片，他不但全裸正面面對鏡頭，還高舉雙手大方露出腋毛，下半身雖然被攝影巧妙避開露點，卻也直逼重要部位。

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還有另外一張是側身入鏡，他雖然身材纖瘦沒有練得誇張，但也看得出分明的肌肉線條，而下半身也明顯露毛，讓人看得血脈噴張。

▲金材昱25歲拍「正面全裸露毛」寫真。（圖／翻攝自W Korea）

其實這組照片不是專為金材昱拍攝，《W Korea》還找來另外3位男藝人，包含現在炙手可熱的金英光，原本是模特兒出身的他，當年才剛從電視劇出道轉行演員，他全裸泡在水裡，可以看到清楚股溝線條。另外則是李天熙與尹振旭，都大方裸體現身。

▲金英光當年也為《W》拍全裸寫真。（圖／翻攝自W Korea）