《與惡》陳妤父母都是配音員！　「中性音質」被文壇相中

記者李欣容／綜合報導

陳妤在電視劇《我們與惡的距離》中飾演「李大芝」一角打響知名度，父母親都是配音員的她，從小在錄音室長大，過去她曾配過美國電影《大冒險家》、《歡樂好聲音》，這次她為義大利文學巨擘伊塔羅‧卡爾維諾新書《最後來的是烏鴉》朗讀。

▲陳妤從小在錄音室長大。（圖／翻攝自Facebook／陳妤／時報文化提供）



陳妤的聲音帶點中性魅力，朗讀《最後來的是烏鴉》書中的「糕餅店失竊記」一文再適合不過，陳妤說，她從小就很喜歡聽大人說故事，拍戲空檔也常和演員聊天，說說彼此的故事。

但朗讀文學作品卻是頭一回，陳妤特別將速度放慢，音調隨著劇情轉折，她也在朗讀的過程中，發現卡爾維諾的文字很有畫面，尤其是在描述人物，總會讓人會心一笑。

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▲陳妤獻聲朗讀完整故事 。（圖／時報文化提供）

義大利文學巨擘伊塔羅‧卡爾維諾，一舉成名文壇後，陸續於1945年至1949年間，發表於報紙雜誌、膾炙人口的作品，終於由義大利艾伊瑙迪出版社整理完成。

《最後來的是烏鴉》共收錄30篇中文版從未發表過的短篇故事，刻劃二次大戰後義大利小人物的浮世百態，捕捉凡夫俗子為討生活拼了命的瘋狂與浪漫。

▲陳妤近來戲劇作品多。（圖／資料照，記者季相儒攝）