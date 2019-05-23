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女老闆嫁男員工！　婚前開條件「一週嘿咻5次」他嚇傻低頭

記者陳芊秀／綜合報導

律師謝震武主持談話節目《震震有詞》，每集找來各階層專業人士，暢談社會上大小事件。該節目最近探討結婚前發生的意外狀況，其中女老闆要嫁男員工，婚前協議出現驚人的行房要求，連主持人都聽到頭暈了。

▲▼兩性專家廖輝英分享婚姻個案，超狂婚前條件讓謝震武傻眼。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲兩性專家廖輝英分享婚姻個案，超狂婚前條件讓謝震武傻眼。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

根據兩性專家廖輝英分享的案例，女老闆和年輕男員工交往，雙方擁有美滿的性生活，後來提出結婚，男方要求每個月除了薪水，公司盈餘各分一半，因此她也提出條件，「每一個禮拜要做愛5天，一次要滿15分鐘。」雙方因為婚前協議找上專家，但是連專家也無能為力，被勸去改找律師解決。

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▲▼兩性專家廖輝英分享婚姻個案，超狂婚前條件讓謝震武傻眼。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲廖輝英透露女老闆要嫁男員工，婚前開條件：「一週做愛5次，每次15分鐘。」（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

行房協議令謝震武一聽傻眼，現場男嘉賓紛紛露出苦笑，其中2位律師吳茂榕、沈靖家也坦言「這個應該違反公序風俗」、「強人所難了啊」、「違反基本人權了。」

▲▼兩性專家廖輝英分享婚姻個案，超狂婚前條件讓謝震武傻眼。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲謝震武聽到婚前條件，傻眼頭暈了。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲▼兩性專家廖輝英分享婚姻個案，超狂婚前條件讓謝震武傻眼。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲律師吳茂榕坦言：「有點強人所難。」（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

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謝震武, 震震有詞

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