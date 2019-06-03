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贈獎／茱麗葉畢諾許《別問我是誰》竟創假帳號搭訕小鮮肉

娛樂中心／綜合報導

本片改編自法國知名作家卡蜜兒羅杭同名暢銷懸疑大作，結合時下討論度最高的網路約會議題，不僅精彩描繪網路交友當事人的心理層面，也針對社會對於性別、年齡與外貌不同程度的歧視與刻板印象提出控訴，電影更找來大滿貫影后茱麗葉畢諾許與法國新生代小鮮肉弗朗索瓦西維爾擔綱主演，姊弟戀的狂愛組合絕對讓人眼睛為之一亮。

《別問我是誰》海報。（圖／天馬行空提供）
▲《別問我是誰》6月21日正式上映。（圖／天馬行空提供）

「24歲，褐髮少女，克拉拉…」已屆中年又離婚，不甘寂寞的克萊兒，在臉書上創造了一個假帳號，只為窺探她的約會對象呂東，卻意外跟呂東的好友亞歷成為臉友。

透過曖昧的文字傳情，兩人意外迅速地陷入熱戀，亞歷終究提出想要見「克拉拉」一面的要求，克萊兒只好百般推託，只為了在美好假象裡多待一秒鐘…隨著慾望與遐想的相互糾纏，克萊兒開始失去網路世界的掌控權，當真相揭曉，謊言的代價有多大？克萊兒是否能夠承受這一切？

《別問我是誰》劇照。（圖／天馬行空提供）
▲▼《別問我是誰》劇照。（圖／天馬行空提供）
《別問我是誰》劇照。（圖／天馬行空提供）
 
==== 參加活動！送你槍先看《別問我是誰》====

 ◎活動時間：6/3(一)至6/7(五) 12:00止

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◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你如果創一個分身帳號，會叫什麼名字?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《別問我是誰》特映券一組(2張)  
使用時間：6/17 (一) 19:00
使用地點：台北新光影城

◎得獎公布：6月7日（五）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於6/13(四)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 茱麗葉畢諾許, 別問我是誰

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