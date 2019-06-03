贈獎／茱麗葉畢諾許《別問我是誰》竟創假帳號搭訕小鮮肉

娛樂中心／綜合報導



本片改編自法國知名作家卡蜜兒羅杭同名暢銷懸疑大作，結合時下討論度最高的網路約會議題，不僅精彩描繪網路交友當事人的心理層面，也針對社會對於性別、年齡與外貌不同程度的歧視與刻板印象提出控訴，電影更找來大滿貫影后茱麗葉畢諾許與法國新生代小鮮肉弗朗索瓦西維爾擔綱主演，姊弟戀的狂愛組合絕對讓人眼睛為之一亮。





▲《別問我是誰》6月21日正式上映。（圖／天馬行空提供）

「24歲，褐髮少女，克拉拉…」已屆中年又離婚，不甘寂寞的克萊兒，在臉書上創造了一個假帳號，只為窺探她的約會對象呂東，卻意外跟呂東的好友亞歷成為臉友。

透過曖昧的文字傳情，兩人意外迅速地陷入熱戀，亞歷終究提出想要見「克拉拉」一面的要求，克萊兒只好百般推託，只為了在美好假象裡多待一秒鐘…隨著慾望與遐想的相互糾纏，克萊兒開始失去網路世界的掌控權，當真相揭曉，謊言的代價有多大？克萊兒是否能夠承受這一切？





▲▼《別問我是誰》劇照。（圖／天馬行空提供）





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◎活動時間：6/3(一)至6/7(五) 12:00止

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