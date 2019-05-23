簡嫚書「5個月孕肚」腰超細！「第二胎小名取好了」老公：這輩子來還債

記者洪文／台北報導

《大稻埕》女星簡嫚書昨天驚喜宣布懷上第二胎，23日為電影《祝我好好孕》站台宣傳，即使懷孕5個月，外表仍看不出來，依舊保持纖細的身材。她透露，正在跟老公對賭寶寶是男、是女，還拜託醫生不要公布結果，而老公猜是女生：「我這輩子就是要還女人債的！」

▲簡嫚書挺5個月肚，為電影《祝我好好孕》宣傳。（圖／記者林敬旻攝）

簡嫚書透露，第二胎比預期早了半年，預產期在9月中，目前已增重5公斤，搭配瑜伽運動待產，拍戲全面暫停，只剩下出席活動。雖然第二胎性別不明，但她已經取好小名了，因為大女兒叫「雲大」，所以第二胎就叫「雲二」，「以後如果還會生的話，就叫雲三、雲四、雲五⋯就照排啊。」談到大女兒「雲大」把第二胎的超音波照片揉爛，她笑說：「現在會開始試著叫她『姊姊』，讓她習慣這個名字。」

請繼續往下閱讀...

《祝我好好孕》提倡女人也有「居家生產」的另一種選擇，簡嫚書原本第二胎也想要嘗試，但是考量家裡空間不太適合，且家裡長輩仍然比較信任醫院，所以只好放棄居家生產的念頭。她透露，第一胎原本也是「胎位不正」，所幸後來有一晚寶寶「乾坤大挪移」，最後才得以順利產下。

其實簡嫚書是《祝我好好孕》幕後出資的天使，主動包下1個大廳的放映場次，導演原本跟她完全不認識，看到她支持相當感動。她對於片中最有感觸的一句話是「我不是生病，我是生孩子」，不應該把產婦當成病人看待，而自己在懷孕過程是幸運的人，所以希望支持鼓勵更多的媽媽。

《祝我好好孕》導演蘇鈺婷、陳育青透露，最初是透過助產師介紹之下，認識片中兩位孕婦琬婷、詩薇。對於片中大尺度露點、露毛拍攝生產過程，她透露：「一般人通常不願意，但是詩薇說：『只要你們覺得最好的呈現方式就放進去，沒有關係！』我們後來只有剪完之後給她看而已。」