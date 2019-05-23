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專訪／被嫌難相處！　邵雨薇「冤枉啊，我就是比較慢熟」

記者關韶文／專訪

邵雨薇終於實現音樂夢，籌備18個月發行首張專輯《微雨》，撇開過去戲劇塑造的各種角色形象，邵雨薇拿起麥克風，「想要讓大家透過專輯來認識真正的我！」專輯開門的第一首歌《懶得討好》就道盡了她勇闖演藝圈的無奈心情。

從電玩美少女發跡、演出許多戲劇配角，終於在《1989一念間》翻紅，接著出演電影《樓下的房客》大獲矚目，還受到品牌邀請前進時裝週，無奈人紅是非多，接著傳出許多耍大牌烏龍、緋聞連環爆，邵雨薇現在用倔強口吻唱出《懶得討好》，正如同歌詞中寫的：「曾經我也想當個乖寶寶，被誤解會氣得跳腳。」

▲▼邵雨薇ettoay專訪。（圖／記者張一中攝）

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▲▼邵雨薇發行個人首張專輯。（圖／記者張一中攝）

▲▼邵雨薇ettoay專訪。（圖／記者張一中攝）

邵雨薇自認怕生，「跟我交朋友的人真的不多，很多人也覺得我很難相處，在不熟的人眼中，我就是一個難接近的人，但為什麼他們要在不認識我的情況下，可以把我講成那樣？我就必須成為你們心中的樣子？但其實認識我的人都知道，把我心中害羞的鑰匙打開，我也變得很瘋狂！」

如同《懶得討好》中唱著，「曾經我也想當個乖寶寶，被誤解會氣得跳腳。想留點時間給愛我的人，無謂的紛爭就請別讓我分神。」簡單幾句話，說盡了邵雨薇的心聲，「這幾年是一個成長很快的過程，面對的事情變多了，承受事情的感覺完全不同，經歷風風雨雨，現在自己也沉穩許多。」

▲▼邵雨薇ettoay專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼邵雨薇用歌聲唱出自己的個性。（圖／記者張一中攝）

▲▼邵雨薇ettoay專訪。（圖／記者張一中攝）

許多訪問中，常常有「快問快答」環節，當每次被問到「如果可以回到過去，想要改變什麼？」邵雨薇總是搖搖頭，「我沒有想改變什麼事情，就算傷心難過生氣，都是讓我變成現在的我，今年30歲了，過往的任何事都值得了。」

在30歲前，邵雨薇許下了當歌手的願望，如今成功解鎖，她開心又感謝，「我每一年的目標都不同，我希望未來我可以做真正想做的事情，我可以控制一些事情，包含衣服和歌曲我都可以參與討論了，而不是一個傻傻被安排的人。」

成功多了歌手身份，邵雨薇卻給自己壓力爆棚，「因為我不太確定，影迷是不是喜歡我的歌聲，直到有人聽到《微雨》，私訊我說很好聽，甚至回去追我的戲，我就會覺得很開心！」擁有新身份的邵雨薇，將在6月8日站上Legacy舞台，舉辦首場個人專場演出。

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