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吳卓源小三風波過1年「全身包緊緊」！回家前掃視路人…謹慎舉動全被拍

重新出發1／吳卓源挺過小三風波　開唱秒殺鐵粉守候下班路

▲本刊直擊吳卓源演唱會結束後，粉絲們在外等待，吳卓源探出頭向粉絲們揮手。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

吳卓源去年被拍到與朱軒洋在河濱公園隔罩激吻，不過當時朱軒洋已經有了交往多年的美妝YouTuber女友Cindy，兩人卻趁著Cindy出國時「勾勾纏」，消息曝光後讓吳卓源的女神形象跌落谷底，並神隱一年多，直到先前才復出推出新專輯，並舉辦演唱會，門票還秒殺，時報周刊CTWANT也直擊在演出結束後仍有歌迷在場等待，看得出粉絲不受醜聞影響，對她的「黏著度」仍然很高。

重新出發1／吳卓源挺過小三風波　開唱秒殺鐵粉守候下班路

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▲與粉絲打完招呼後，全身包緊緊的吳卓源快步上車。（圖／本刊攝影組）

2月28日晚間9點8分，本刊直擊吳卓源的小型巡迴演唱會台北場結束後，低調地與10幾名等候在門口的粉絲揮手致意。26分接送的保母車開到會場門口，戴著帽子並包裹嚴實的她迅速上車，一路返回台北市一處靜巷內的公寓，進門前還小心翼翼的觀察路過的人，顯得有些謹慎。

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▲下車前吳卓源謹慎地觀察四周。（圖／本刊攝影組）

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▲準備返家的吳卓源小心翼翼注意路過的人。（圖／本刊攝影組）

桃色醜聞爆發後，吳卓源被砲轟是小三，對此她所屬的華風數位回應：「Julia與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。目前情況，對她來說非常錯愕非常受傷，之後面對感情上會更小心謹慎。」不過還是止不住外界怒火，原本是各大活動寵兒的她就此神隱，相隔近一年後，上月才終於現身舉辦新專輯的記者會。

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▲吳卓源去年被爆出介入朱軒洋的感情。（圖／翻攝自吳卓源、朱軒洋臉書）

由於當時朱軒洋承認劈腿，吳卓源則說不知道朱軒洋有女友，雙方說法不同調，吳卓源在記者會上表示：「細節的部分就留在過去，討論它沒有太大的意義，對每個當事者往後想走的路沒任何幫助，就讓它過去吧，還是要走下去。」

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▲神隱近一年後，吳卓源推出新專輯復出。（圖／翻攝自吳卓源臉書）

吳卓源也提到曾萌生想退出演藝圈的想法，「聲音很大的時候，我一定會有不知所措的狀態，所以才選擇需要一個人調整心態。」而現在的她似乎已經走出低潮，但她在記者會上的態度卻讓許多網友不滿，例如她開玩笑說以後不會再出入河濱公園，讓網友大罵「真的很受不了道歉的語氣，毫無悔意」、「比較希望聽到你跟Cindy道歉的聲音」。

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▲雖然吳卓源出面道歉，但網友們不領情。（圖／翻攝自微博）

雖然網友對道歉不買帳，但吳卓源的確已經重新出發，一連三天在北中南舉辦小型巡迴演出，門票不到一分鐘就秒殺完售。另外她與朱軒洋合作的電影《搜查瑠公圳》也將在5月上映，她在片中飾演留美海歸的熱血記者，被問到屆時是否會與朱軒洋同台宣傳？她表示目前沒接到電影方的工作安排，但若是真的要同台她也不排斥，只會當成是一般工作。

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▲吳卓源主演的電影即將上映。（圖／翻攝自《搜查瑠公圳》IG）

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