陶晶瑩「素顏0偽裝」民生社區喝咖啡！李李仁快閃離開…原因超驚喜

▲演藝圈模範夫妻陶晶瑩和李李仁，日前被本刊直擊現身網美咖啡廳，不過李李仁不知為何很快就離開。（圖／林士傑攝、讀者提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

演藝圈模範夫妻陶晶瑩和李李仁，兩人結婚多年育有一子一女，婚姻幸福美滿。日前時報周刊CTWANT讀者在台北市民生社區一間網美咖啡廳巧遇陶晶瑩、李李仁夫妻和朋友一同聚會，臉上沒有任何妝容的陶晶瑩肌膚看來依舊非常透亮，氣色非常好。

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▲素顏的陶晶瑩與友人共進午茶，跟朋友很有話聊。（圖／讀者提供）



本刊讀者2月13日下午在民生社區網美咖啡廳巧遇李李仁、陶晶瑩夫妻與朋友餐敘，不過正當讀者在讚嘆素顏的陶晶瑩肌膚美麗時，一旁的李李仁不知為何沒待多久就先行離開了，事後本刊也在陶晶瑩的社群發現放閃文：「謝謝我的情人李李仁，謝謝你總是照顧一家大小……（尤其是狗勾～～），情人節簡單就好，一手是花、一手是滷肉飯，兩個空巢期的人互相取暖。」這才發現陶晶瑩這位帥尪快閃的原因，是要為太太提前準備情人節驚喜。

▲李李仁提早離開原來是為了太太去準備情人節驚喜。（圖／翻攝自陶晶瑩Threads）



▲陶晶瑩近期接下新節目《九條好漢在一班》主持。（圖／焦正德攝）



此外，另一對演藝圈的恩愛夫妻陽帆和老婆Julie，他與年齡小一輪的Julie相愛至今快30年，26歲女兒的陳妤安（安吉）也跟隨著當年爸爸的腳步出道當歌手，近期還推出全創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》大獲好評。而本刊讀者則是在2月27日下午4點出頭，見到這對恩愛夫妻一同現身台北市大直附近美式連鎖咖啡廳，同行的還有一名中年男性友人。

▲陽帆和老婆Julie和友人一同出現在大直咖啡廳，一起喝咖啡聊天。（圖／讀者提供）



▲陽帆和老婆Julie結婚多年生活仍充滿情趣。（圖／翻攝自陽帆Threads）



不過陽帆一進店內就直奔2樓，疑似因為「身體的自然呼喚」忙著去找廁所，剩下Julie和友人點餐，過了數分鐘後才一臉放鬆地下樓，此時咖啡也正好上桌，3人就這樣坐在吧台座位一邊喝咖啡、一邊閒聊起來，相當愜意。

▲陽帆愛女安吉推出全創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》大獲好評。（圖／索尼提供）



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