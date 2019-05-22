【廣編】獲臺北電影獎11項提名　寒單監製劉亭佑談臺影市場

【廣編特輯】

圖、文／寒單提供

第21屆臺北電影節「臺北電影獎」17日揭曉得獎名單由海王天璽文化傳媒（海王娛樂）、奧瑪優勢傳媒出品、海盟佐佐聯合出品《寒單》入圍最佳劇情長片、最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳男主角獎、最佳女配角獎、最佳女配角獎、最佳攝影獎 、最佳美術設計獎、最佳造型設計獎、最佳聲音設計獎、最佳視覺效果獎等11項，成為本屆入圍最大贏家。

成功打造電影寒單11項提名監製劉亭佑表示，大製作電影的商業性下降，將引進中國、臺灣、香港、韓國的資金進行中等預算的電影投資，通過製作和挖掘符合最新趨勢的指向性電影，並且進行投資來同時實現商業性和多元性。未來想要支持新銳導演的計畫，扶持臺灣新導演能夠更順利的產出更多元的影視作品。

請繼續往下閱讀...

劉亭佑提到，臺灣國片市場面臨多面向的問題，第一、每年重要節日影片過多壓縮排片，加上沒有特別出色的影片，對比去年同期，今年賀歲檔票房只能用平淡來形容。第二、臺灣華語電影類型化越趨明顯，大部分業界人士對今年賀歲檔持謹慎樂觀的態度，認為單日票房奇跡或月度井噴難以重現，臺灣電影市場正處於更新換代的階段，很多因素不可控。第三、熱門電影逃離賀歲、暑假檔，這兩個檔期本來是電影片商「兵家必爭」之地，今年有不少原定上映的電影紛紛改檔，但躲不是辦法，你躲到哪兒去，就能保證真的安全？

劉亭佑指出，目前臺灣電影市場壓根沒有檔期上的「安全港」，假如某個檔期真的不擁擠，那麼觀眾人流也會相對減少，單部影片的產出也會減少。潛在電影觀眾人口、民眾總消費、電影投資占娛樂投資比例、電影品質和影院票價是影響臺灣電影市場的5個核心要素。