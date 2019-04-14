吳宗憲突襲檢查手機　成語蕎「泛淚」拜託：不能播！

記者許逸群／台北報導

吳宗憲、Lulu與陳漢典日前主持《綜藝大熱門》企劃「突襲藝人手機」。吳宗憲將在場來賓的手機赤裸裸曝光在鏡頭前，導致包括于美人跟屈中恆都大喊：「這怎麼可以播！」就連女星成語蕎都差點被逼哭，現場緊張程度讓主持人也為來賓們捏把冷汗。

▲成語蕎直呼「不能看」。（圖／好看娛樂）



鮮少上綜藝節目的于美人這次特別受邀上《大熱門》，沒想到錄影一開始，主持人立刻沒收所有來賓手機。吳宗憲一一點開于美人手機的各個紀錄，他一看內容直呼：「隨便一碰都是頭條！」讓于美人火速上前阻止，還怪經紀人亂接通告，過程中鬧出不少笑話。

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大根與成語蕎更在節目中直接崩潰，兩人雖然機靈，多次跟三位主持人進行攻防戰，試圖搶回手機，尤其是成語蕎多次吶喊「不能看、不能播！」幾乎被逼哭，每當吳宗憲點到手機裡「重點項目」時，成語蕎甚至激動泛淚想搶手機往攝影棚外跑！

▲主持人檢查大根的通訊記錄。（圖／好看娛樂）

吳宗憲表示只要是人都會有小秘密，這次企劃是為突顯科技進步，拉遠了人和人之間的距離，語重心長地說：「希望大家能抬起頭，看看身邊的親友！與其用手機問候，還不如親自直接跟對方說，讓他們知道，你很愛他！」由於這是意外的企畫，因此製作單位也特別與藝人溝通，並達成共識才做播出。