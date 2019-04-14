姐姐「辣唇瘋吻」霸道總裁…口紅全沾他嘴巴！　躺床「一路往上摸」網怒啦

▲《新鐵石心腸》劇情再下猛藥，姐姐強吻霸道總裁。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

泰國《新鐵石心腸》翻拍12年前經典神劇，在亞洲掀起一股追劇熱潮，每週攻佔泰國推特、大陸微博熱搜。新版重現經典「一個巴掌一個吻」，更不乏灑狗血劇情，繼女僕勾引富少之後，最新一集上演「惡女姐姐強吻霸道總裁」，火辣程度再度讓觀眾大開眼界。

《新鐵石心腸》描述私生子石拉（Sila）慘遭正宮母子霸凌，長大後成為一方霸道總裁，回頭展開復仇大計。他勾引小時候霸凌自己的鄰居姐姐明寬（Minkuan），又愛上溫柔妹妹明達（Minta），意外引爆姐姐妒恨之心，原本打算讓妹妹離開是非之地，結果姐姐趕來、暴打妹妹更推人落海，他親眼見心愛的人差點被害死，對姐姐恨意更深。

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▲惡女姐姐深夜來房間告白，男主角冷眼以待。（圖／翻攝自推特）

姐姐不知眼前的神秘富豪，居然是小時候曾痛罵「流浪狗」的私生子，為了挽回男方的心，深夜跟到房間，激動說：「你還不懂我的心嗎？」見石拉表情冷漠，瘋狂強吻表態，推到沙發主動獻吻，不斷告白「我愛你」，這時候反被推上床，她手幫解開扣子，挑逗不斷，最後猛一拉近要獻吻，閉上眼卻發現對方動也不動，只聽到：「妳累了，這最好的房間讓給妳，我去睡別間。」她為此大感羞辱，敢怒不敢言。

▲姐姐主動獻吻。（圖／翻攝自推特）

▲推倒沙發再吻一輪，男主角嘴上沾口紅。（圖／翻攝自推特）

▲姐姐被推上床，主動拉男方靠近。（圖／翻攝自推特）

▲姐姐再度要獻吻，結果被拒絕了。（圖／翻攝自推特）

▲男主角穿回扣子，房間讓姐姐睡，掉頭就走。（圖／翻攝自推特）

過去，泰國電視尺度相當保守，所有強吻皆是借位，12年後翻拍新版，所有假親都變成真吻，讓每段激情戲辣度破表。男主角被惡女姐姐強吻，看在觀眾眼中驚嘆連連，網友留言「我一直尖叫！太可怕了」、「我發誓看到快吐了，還好他拒絕了」，也有人驚呼「男主角表情A爆（形容很Man的意思）」、「跪在床上的樣子太帥了！」

▲《新鐵石心腸》姐姐強吻男主角。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

姐姐強吻霸道總裁的畫面刺激觀眾，部過更令觀眾瘋狂的，是男主角後來默默回到妹妹的房間。他見心愛的人在惡夢中求救，心疼萬分，將對方摟入懷中安慰，默默守了整夜，也是男女主角自開播以來的首場「床戲」，這段畫面上傳到YouTube，觀看次數已經飆破170萬，粉絲形容「姐的強吻還不如這個擁抱」、「太甜了」，主角CP的魅力秒殺觀眾。

▲石拉守在明達身邊。（圖／翻攝自推特）

▲石拉抱著明達，整夜守在身邊。（圖／翻攝自推特）

▲男女主角首場「床戲」畫面被讚高甜。（圖／翻攝自推特）

▲石拉緊抱明達，高甜「床戲」觀看次數飆破171萬。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）