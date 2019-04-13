《原創》選手曝兒時遭霸凌　蕭敬騰道歉「我跟你相反」

記者許逸群／綜合報導

原創音樂選秀節目《這！就是原創》每周日21：00於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。本周播出「音樂創作辯論賽」第二場，主題為「長大是不是件好事」，樂團「霓虹花園」帶來一首《重来》分享迫不及待長大的心聲，原來主唱譚聰翀曾遭遇霸凌，讓從小叛逆的導師蕭敬騰忍不住對他道歉。

▲樂團「霓虹花園」演唱《重来》。

樂團「霓虹花園」主唱譚聰翀表示，羨慕從小就過得好、有愛的小孩，「因為在這個世界、在這個社會，還有很多的小孩過得並不快樂，我就是其中之一。」他透露學生時期曾遭遇霸凌，直到一名音樂老師給予鼓勵，加上搖滾樂進駐他的心靈，「從那天晚上開始，我不怕被欺負了。若干年以後，那個小孩長大了，來到了《這！就是原創》，為大家分享搖滾樂的魅力。」

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▲▼蕭敬騰向譚聰翀道歉。

導師蕭敬騰聽完譚聰翀的自白後表示，「我剛聽你這樣講，有好幾度波動了我的心，有一點很抱歉的是，我跟你恰好相反。小時候的我，是負責欺負別人，恰巧也是搖滾樂讓我走向正途。」蕭敬騰說道，「你說的，就是我們兩個同時面臨的正跟負，你了解我，我也了解你，我希望你們繼續保持現狀，保持心中的那個獅子，保持心中的憤怒。」

樂團「霓虹花園」的隊友表示，譚聰翀在討論過程中第一個跳出來想表達這個觀點，「問他長大了要報仇嗎？他說不，要用音樂武裝自己，要強大起來。」最終「霓虹花園」的演出以208票對上57票獲勝，擊敗強手卿卓茜。