曾向準岳母保證「一定幸福」結果分手女友！　2年後她病逝…鄭愷現身殯儀館

▲鄭愷和程曉玥分手2年，得知前女友母親病逝，低調現身殯儀館。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄭愷13日現身上海殯儀館，參加前女友程曉玥母親的葬禮。他和前女友曾有一段3年戀情，兩人還參加戀愛實境節目，當時曾向女方媽媽保證說：「一定會讓曉玥幸福。」

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▲鄭愷2年前和程曉玥參加戀愛實境秀，為了幫女方媽媽慶生，下廚煮長壽麵。（圖／翻攝自陸網《新浪娛樂》）

鄭愷2年前和程曉玥參加陸綜《我們相愛吧》，以情侶關係在實境秀互動，吸引大批觀眾關注。他當時在節目中為女方母親郭敬红慶生，煮長壽麵、還獻唱法語歌，令準岳母感動落淚，後來被親友團輪番催婚，最後認真表示：「我一定會讓曉玥幸福。」可惜節目播畢後，雙方就宣告分手了。

▲鄭愷2年前和程曉玥參加實境秀，曾向女方媽媽保證「我一定給曉玥幸福」，可惜最後分手。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

▲鄭愷被目擊出席前女友母親郭敬紅葬禮。（圖／翻攝自微博／圈內扒爺）

程曉玥母親郭敬红因病去世，2年前在鏡頭前展現優雅氣質，令觀眾印象深刻，如今母女天人永隔，也讓人不勝唏噓。她的葬禮相當低調，當時互動良好的鄭愷也悄悄現身，網友則輪番回應「作為前男友，有情有義」、「媽媽一路走好。」