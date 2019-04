BLACKPINK站上Coachella辣爆！美網友狂搜：瀏海女是誰？

記者吳孟庭/綜合報導

南韓女團BLACKPINK登上美國最大音樂盛事之一的「Coachella Festival」,1個小時唱好唱滿,包含新專輯《KILL THIS LOVE》多首新歌,都是第一次在美演出,整場表演讓老外驚豔,尤其LISA成為亮點,紛紛在推特留言推爆,「那個瀏海女超辣!」

▲BLACKPINK站上Coachella,並與知名DJ Diplo合照。(圖/翻攝自Diplo IG)

BLACKPINK出席4月12日(美國時間)的「Coachella Festival」,成為韓國女團第一人!當地時間晚上8點半,她們穿著緊身洋裝與短裙火辣登台,以《Ddu-Du Ddu-Du》開場,漆黑的舞台下依稀可以看到粉絲舉著專屬手燈,當唱到「BLACKPINK in your area」還會齊聲呼喊。

▼LISA被網友熱議。

四妞一共演唱了包含《Forever Young》、《Boombayah》、《口哨》、《玩火》等經典歌曲,還有Jennie個人單曲《SOLO》,以及上周才剛發行的《KILL THIS LOVE》、《Don't Know What To Do》與《Kick It》等新曲,1個小時總共演唱13首歌,一首接一首幾乎沒有時間休息,但還是有短暫和歌迷玩波浪舞互動,直呼「永遠不會忘記這一刻」。

BLACKPINK的表演也似乎在美國網友心中引起話題,不少人事後在推特發文被泰籍成員LISA電到,「我沒有在追BLACKPINK,但那個瀏海女真的超殺殺殺殺!誰可以跟我說他是誰,我要開始追她了。」、「那個來自BLACKPINK的Lisa氣勢真的超強大」、「誰快點寄給我LISA的任何照片」,甚至有人形容LISA彷彿亞莉安娜的妹妹、蕾哈娜的女兒,與眾多西洋女神相比。

▲美網友都在問:瀏海女是誰?。(圖/翻攝自推特)

▼BLACKPINK的LISA在表演後討論度飆高。(影片來源:Twitter DIORLISA)

i dont stan #blackpink but this girl with the bangs went OFFFF! can someone tell me who she is... i'm officially stanning pic.twitter.com/fPQHXvqejO