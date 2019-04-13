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BLACKPINK站上Coachella辣爆！美網友狂搜：瀏海女是誰？

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團BLACKPINK登上美國最大音樂盛事之一的「Coachella Festival」，1個小時唱好唱滿，包含新專輯《KILL THIS LOVE》多首新歌，都是第一次在美演出，整場表演讓老外驚豔，尤其LISA成為亮點，紛紛在推特留言推爆，「那個瀏海女超辣！」

▲BLACKPINK站上Coachella辣爆！美網友狂搜：瀏海女是誰？。（圖／翻攝自Diplo IG）

▲BLACKPINK站上Coachella，並與知名DJ Diplo合照。（圖／翻攝自Diplo IG）

BLACKPINK出席4月12日（美國時間）的「Coachella Festival」，成為韓國女團第一人！當地時間晚上8點半，她們穿著緊身洋裝與短裙火辣登台，以《Ddu-Du Ddu-Du》開場，漆黑的舞台下依稀可以看到粉絲舉著專屬手燈，當唱到「BLACKPINK in your area」還會齊聲呼喊。

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▼LISA被網友熱議。

四妞一共演唱了包含《Forever Young》、《Boombayah》、《口哨》、《玩火》等經典歌曲，還有Jennie個人單曲《SOLO》，以及上周才剛發行的《KILL THIS LOVE》、《Don't Know What To Do》與《Kick It》等新曲，1個小時總共演唱13首歌，一首接一首幾乎沒有時間休息，但還是有短暫和歌迷玩波浪舞互動，直呼「永遠不會忘記這一刻」。

BLACKPINK的表演也似乎在美國網友心中引起話題，不少人事後在推特發文被泰籍成員LISA電到，「我沒有在追BLACKPINK，但那個瀏海女真的超殺殺殺殺！誰可以跟我說他是誰，我要開始追她了。」、「那個來自BLACKPINK的Lisa氣勢真的超強大」、「誰快點寄給我LISA的任何照片」，甚至有人形容LISA彷彿亞莉安娜的妹妹、蕾哈娜的女兒，與眾多西洋女神相比。

▲BLACKPINK站上Coachella辣爆！美網友狂搜：瀏海女是誰？。（圖／翻攝自推特）▲BLACKPINK站上Coachella辣爆！美網友狂搜：瀏海女是誰？。（圖／翻攝自推特）▲BLACKPINK站上Coachella辣爆！美網友狂搜：瀏海女是誰？。（圖／翻攝自推特）

▲美網友都在問：瀏海女是誰？。（圖／翻攝自推特）

▼BLACKPINK的LISA在表演後討論度飆高。（影片來源：Twitter DIORLISA）

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BLACKPINK, Coachella, LISA, 日韓風

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