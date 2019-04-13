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宋仲基新劇造型「變成野人」！《阿斯達年代記》15秒預告曝光

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員宋仲基自從2016年《太陽的後裔》就沒有推出擔綱主角的新作品，日前宣布以科幻時代劇《阿斯達年代記》回歸電視，他的造型公開驚艷粉絲，原來他並不是演穿傳統韓服的古人，而是留著短捲髮、臉上還有圖騰的野人！

▲宋仲基新劇造型「變成野人」！《阿斯達年代記》15秒預告曝光。（圖／翻攝自YouTube／tvN DRAMA）

▲《阿斯達年代記》15秒預告第一幕是張東健。（圖／翻攝自YouTube／tvN DRAMA）

《阿斯達年代記》最新15秒預告公開，畫面與故事都讓人驚喜連連。一開始張東健留著長髮與鬍鬚，站在熊熊烈火前，接著宋仲基側臉出現在森林中，他留著短捲髮，皮膚黝黑，臉上還畫著白色的圖騰，最後一幕眼睛睜大驚訝看著前方！

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▲宋仲基新劇造型「變成野人」！《阿斯達年代記》15秒預告曝光。（圖／翻攝自YouTube／tvN DRAMA）

▲宋仲基新劇造型「變成野人」。（圖／翻攝自YouTube／tvN DRAMA）

而畫面裡面不只有野人、穿著傳統古裝的人，還有戴著戰士盔甲、在歐洲古堡內排排站的士兵。旁白唸出「躂鞏，他人在哪裡？在阿斯達」接著一群人穿著傳統服飾，在森林中似乎在追擊或逃離著什麼。

而女主角金智媛也短暫現身，她和宋仲基臉上都有著圖騰，但造型不太相同，額頭上的造型似乎象徵她的地位。粉絲看了預告紛紛表示，「有2019年度神劇的預感」、「看完都懵了，超級期待」、「完全是大韓民國戲劇的新歷史」。

▲宋仲基新劇造型「變成野人」！《阿斯達年代記》15秒預告曝光。（圖／翻攝自YouTube／tvN DRAMA）

▲女主角金智媛特寫臉部曝光新造型。（圖／翻攝自YouTube／tvN DRAMA）

《阿斯達年代記》由《六龍飛天》金榮昡、朴尚淵編劇，以及《我的大叔》導演金元錫合作，首度打造以上古時代文明和國家的誕生為背景的韓劇，講述在假想之地「阿斯達」中生活的人們，鬥爭和團結的愛情神話英雄故事。採百分之百事前拍攝製作，tvN電視台預計於6月份播出。

▼《阿斯達年代記》15秒新預告出爐。（影片來源：YouTube tvN DRAMA）

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阿斯達年代記, 宋仲基, 張東健, 金智媛, 金玉彬, 日韓風

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