謝和弦暫緩生子計畫！心疼妻打排卵針..32歲生日：她是最好禮物

記者盧薇淩／台北報導

歌手謝和弦響應2019年的世界唱片行日，13日正式發行《像水一樣》黑膠版本，同步推出專屬的「謝和弦-BeWater-同名限量黑膠唱機」，也在現場替粉絲簽名。他4月15日生日，倒數2天就是32歲，他說生日當天簡單和老婆吃飯慶祝，有跟老婆許願禮物嗎？謝和弦嘴甜說：「她就是最好的禮物。」瞬間閃瞎現場媒體。

▲謝和弦過兩天生日。（圖／記者黃克翔攝）

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謝和弦發行黑膠唱片，提到這次是他歌手生涯的第一次，笑說跟發正式專輯一樣既興奮又緊張，問起出黑膠的原因？他馬上說：「帥啊！」也透露受爸爸影響，平常也會聽黑膠，「因為可以跟爸爸找到共同的連結點。」也說黑膠聽起來比較復古，音樂細節也聽得很清楚，平常有搜集黑膠，包含江蕙、伍佰、張宇等歌手，「但江蕙某一張專輯沒收到！找二手店也找不到。」不過老婆不太懂收藏黑膠的浪漫，還是在一旁用手機聽歌。

▲謝和弦黑膠發片記者會。（圖／記者黃克翔攝）

身為4月壽星，謝和弦再過兩天即要迎來第32年生日，為此華納音樂特別留了流水編號「0415」的《像水一樣》黑膠，更特別準備了一個應景的「黑膠生日蛋糕」。問起是否特別慶祝生日？他表示只有一起吃飯簡單慶祝，「老婆就是我的生日禮物。」日前老婆辛苦打排卵針受孕，他也透露近期暫緩，「讓老婆休息一下」，對於生子計畫一切隨緣；今年生日的願望，他希望寫更多好歌、大家都幸福快樂，並笑說：「希望黑膠唱片能賣的好。」

▲▼謝和弦許下生日願望。（圖／記者黃克翔攝）