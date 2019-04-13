李玟2度攻蛋門票2分鐘賣光！　感動紅了眼眶：怕大家忘記我

記者盧薇淩／台北報導

天后CoCo李玟睽違9年二度攻台北小巨蛋， 「LINE MUSIC 2019 李玟 CoCo Lee “YOU & I” 世界巡迴演唱會」一萬一千張門票13日開賣，又創秒殺紀錄，在短短2分鐘內旋即宣布售罄，讓許多沒有搶到票的歌迷失望，紛紛敲碗希望再加場，對此主辦單位就是現場表示：「由於目前Coco今年的演唱行程已定，會在與經紀方密切討論後續，希望明年有機會再唱回台灣！」

▲李玟攻蛋門票2分鐘賣光。（圖／記者張一中攝）

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Coco第一時間得知秒殺消息，既興奮又激動，甚至感動到紅眼眶，她表示：「聽到秒殺消息，真的很開心感動！因為先前申請小巨蛋經歷很多挫折，有一段時間都沒有回應，感到很沮喪，因為我真的很想在這個舞台上面唱歌給大家聽！我其實很擔心我這麼久沒發片，常怕大家會忘記我，沒想到歌迷不但沒有忘記，還給我一個大大的熱情及支持，讓我真的很感動！」

▲李玟聽到門票秒殺，忍不住紅眼眶。（圖／記者張一中攝）

Coco並說，先前第一次在小巨蛋上唱歌，跟歌迷一起嗨的畫面深深印在腦海，「所以我希望這次藉著這場演唱會，陪著歌迷一起度過一個美好及充滿回憶的晚上，我會很努力、很用心地把演唱會做到最好，成為我這一生最棒的演唱會！」