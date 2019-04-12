網紅遭檢舉賣假貨不爽！　直播爆有後台「能輕易調身分證」：你得罪人不好

記者李湘文／綜合報導

大陸網紅「梁美惠子」以拍攝美妝影片走紅，日前卻被爆疑似販賣假化妝品，導致買家臉部皮膚受損，受到不少爭議。她日前直播時提起此事，向網友說道「你要是真得罪誰，不好」，宣稱能找人調出身分證資料，彷彿在威脅爆出她賣假貨的顧客，遭到網友群起砲轟，最後在微博上發文道歉。

▲梁美惠子以拍攝美妝影片走紅。（圖／翻攝自微博／子惠美梁_）

近來有不少網友發文指控，向梁美惠子和她室友購買化妝品，用了之後卻導致皮膚爛掉，向該化妝品專櫃、總公司求證後，發現應該是買到了假貨，為此相當不滿，希望梁美惠子給個解釋。

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對此，梁美惠子一再強調不是假貨，近日開直播教化妝時，也提到被檢舉一事：「你不喜歡我、說我兩句，我也不能把你怎麼樣，但你萬一真得罪誰，不好，知道嗎？」她透露，只要家裡有人跟警察局有關，就能輕易調到個資，「像我哥，他爸就是副科長，我說『哥你幫我調個身分證』，馬上給我調。」她警告大家，多一事不如少一事，「你誇別人，別人不可能調你身分證吧？是吧？」

▲梁美惠子開直播宣稱「可以輕易調身分證」，引起網友怒火。（圖／翻攝自微博／子惠美梁_）

直播影片曝光後，許多人對梁美惠子的態度不以為然，紛紛砲轟「越威脅人，越證明賣的就是假貨」、「笑死我了」、「賣假貨還好意思這麼囂張」。事情越鬧越大，有陸媒直接聯繫到梁美惠子就讀的大學，校方則回應：「已經聯繫學生本人，具體處理結果還沒出來。」

面對網路上越來越嚴重的砲火，梁美惠子10日在微博發文，澄清並沒有威脅網友的意思：「這件事的起因是想提醒粉絲保護好自己，不要惡意攻擊他人，以免造成不必要的麻煩，但被他人扭曲事實，剪輯視頻惡意進行炒作。」她否認有親友從事警察工作，但因為說出口的話已造成負面影響，還是決定道歉，「我已經深刻認識到自己的錯誤，從今往後我會注意自己的言行。」

▲梁美惠子澄清並道歉。（圖／翻攝自微博／子惠美梁_）